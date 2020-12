¡A matar o morir!

Ciudad de México.

El Guard1anes 2020 ha sido un torneo extraño. Lo marcaron las pocas incorporaciones en los planteles por la precaria condición económica del futbol, también la ausencia del público en las gradas, el polémico regreso del repechaje y las sorpresas en los invitados a la liguilla. Sin embargo, si hubo una grata constante en el semestre fue el imponente andar del León, el líder general del campeonato.

El partido de ida no salió como lo esperaban los Rojiblancos. El Estadio Akron no fue una aduana complicada para los Esmeraldas, y además de no verse exigidos a fondo, el empate a un gol les pone en buena posición rumbo a la vuelta. Un empate a cero goles o cualquier victoria en la vuelta le da el triunfo a los Esmeraldas. Por el contrario, el Rebaño de Víctor Manuel Vucetich requiere muchos goles a como dé lugar:además de ganar, tiene el empate a más de dos goles para poder pasar a la final.

Se dice fácil, pero León estuvo no conoció la derrota como local, y por el contrario tuvo 7 victorias en su casa y el único empate que registró fue a un gol ante Tigres el 9 de septiembre. El otro marcador que le da el pase a Chivas solo ocurrió una vez en el semestre, cuando Toluca recibió a la Fiera el 8 de noviembre y empataron a dos goles. De ahí en fuera, cuando León hacía dos tantos, ganó, lo que ocurrió en 10 de sus 12 triunfos en todo el torneo.

Si bien es cierto que las matemáticas no juegan, sí indican las tendencias, y aunque todo puede pasar en el futbol, Chivas tendrá que conseguir lo que nadie logró en el campeonato: vencer a León en su propia casa o empatarle a más de dos goles. El reto para los rojiblancos arranca este sábado a las 21 horas.