A Maduro no le importa que le digan dictador

Caracas, Venezuela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo ayer que jamás podría ser dictador, al señalar que no le importa que lo llamen de ese modo, y aseguró que en el país existe una democracia y una constitucionalidad "poderosa y portentosa".

"No me importa que me digan dictador, los que me dicen dictador que se vayan largo a la porra. Yo sé quién soy, un hombre humilde, educado en las luchas sindicales, barriales y en los valores de Simón Bolívar. Jamás podría ser un dictador", afirmó.

En un acto por la entrega del premio nacional de la historia, el gobernante habló de los conflictos de su gobierno con Estados Unidos y Colombia, donde se le califica como dictador, y aseguró que con ello "la oligarquía colombiana y el imperialismo estadunidense" ofenden "la conciencia nacional".

Al exaltar la gesta de Simón Bolívar por liberar a Venezuela hace 200 años, Maduro dijo que el Libertador condujo el único ejército del mundo que salió a liberar un continente, y recalcó: "no ha habido otro. Las guerras han sido interimperialistas por el reparto de los países".

Agregó que Venezuela libra una batalla en todas las dimensiones, pues todos los días Estados Unidos "agrede a nuestro país, a veces con agresiones financieras".

Maduro acusó a la oposición, a la que denominó "derecha apátrida", de conspirar llamándolo dictador, y recordó que a a Bolívar lo llamaban "tirano" y que de su antecesor, el extinto fundador de la revolución bolivariana Hugo Chávez, decían que "era un loquito, pero liberó a un pueblo".

Chávez "construyó una Fuerza Armada y dejó un legado gigantesco. Seguro a mí me subestiman, eso es lo de menos. No me importa para nada, no me quita el sueño".

"¿Los magnates de allá (Estados Unidos) cómo pueden ver a un obrero, a un pueblo mestizo? Con desdén, con racismo porque en Estados Unidos gobierna un clan con supremacía racista que nos odia, nos subestima", aseveró.