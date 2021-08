¡A lucirse en el Clásico!

Además los Zorros también pueden echar mano de Édgar Zaldívar y Ozziel Herrera, quienes han aportado para que los Zorros figuren séptimos con 22 unidades.

"Nos sentimos felices y apoyados por la proyección del club con nosotros y la confianza del entrenador. Han respondido bien, presentes en goles y asistencias, nos toca dar la cara y tenemos que poner orden en la cancha cuando le toque jugar a la cantera", comentó Zaldívar.

"Para mí, siempre mi respuesta es que nuestra cantera es mejor. Eso es claro".

Barbosa se apoderó de la lateral derecha de los Rojinegros, sumando mil 265 minutos con 14 duelos como titular; Jairo Torres suma 2 goles en los 975 minutos que lleva disputados, además de fortalecer la zona junto al capitán Aldo Rocha y Jeremy Márquez, quien suma mil 99 minutos y un gol en el Guardianes 2021.

Los 3 son parte fundamental en el esquema del Atlas para intentar acabar con la hegemonía rojiblanca de 5 triunfos en fila en la Liga MX.

Por su parte, el Rebaño viene de vencer al Monterrey con 7 jugadores de casa, siendo los de menos experiencia tanto el central Luis Olivas como el contención Sergio Flores.

"Es importante que la mayoría de los que estamos en el terrero de juego seamos canteranos porque tenemos ese ímpetu y esa hambre de consolidarnos en un equipo grande como lo es Chivas.

"No hay mejor oportunidad que un Clásico Tapatío, uno como canterano son los partidos que está esperando para darse a notar y demostrar que el Clásico es rojiblanco", comentó Gilberto Sepúlveda.

Las Chivas desean recuperar la mejor versión de José Juan Macías en el ataque, así como a Fernando Beltrán, que después de ser indiscutible, aparece en la banca con Víctor Manuel Vucetich.

Nunca está bien empezar a hablar de más, en este momento nosotros estamos muy bien como equipo, hemos hecho dos partidos muy buenos y llegamos con mucha confianza para este Clásico, aunque no hayamos tenido un gran torneo en general, llegamos bien preparados para este Clásico". Debemos de salir con mucha hambre de ganarlo, es imperdonable que podamos perder, lo he vivido desde las Fuerzas Básicas y este partido no se puede perder por nada en el mundo". Como siempre, Chivas ha sido favorito en este Clásico, para nosotros es importante y nos viene bien. Llegamos como favoritos, pero las cosas hay que demostrarlas en la cancha. Sí hay una realidad, Atlas ha tenido un buen torneo, logró una racha después del partido que generó polémica contra el América, pero en estos Clásicos nosotros somos favoritos porque cada que jugamos lo demostramos". Gilberto Sepúlveda, Defensa de las Chivas