A levantarnos de la lona: Joel Soto

Las puertas del gimnasio Heriberto Deándar siguen cerradas a causa de la contingencia sanitaria. Son casi tres meses sin escuchar el golpeteo de costales, peras y manoplas. Don Joel Soto extraña más que a nadie el boxeo. Despertar y casi de inmediato ir a entrenar a sus muchachos. Y es que en más de 50 años, su recinto nunca había estado cerrado tanto tiempo.

"Nunca, en los 51 años que tiene este gimnasio nunca jamás se había cerrado así, cada año cerramos un mes en Navidad pero nada más, esto es muy complicado, echo mucho de menos todo, hace días fui al gimnasio y se me vinieron las lágrimas", comenta el legendario manager, quien no está dispuesto a tirar la toalla en esta pelea contra el COVID-19.

"Tenemos que hacer caso a las autoridades sanitarias, aquí desde un principio cerramos con todo el dolor de mi corazón, yo no vivo del boxeo, pero vivo para el boxeo y tenemos que cuidarnos para poder seguir dentro del deporte que he amado toda mi vida", expresa el entrenador y forjador de campeones.

Don Joel y su hijo, Joel Jr., entrenan diariamente a niños, jóvenes, adultos y también boxeadores de alto rendimiento. Juntos han vivido grandes triunfos y también algunas derrotas, pero levantarse de la lona es algo que solamente los campeones saben hacer.

"El virus no nos va a matar, creo en Dios y nos perdonará, vamos a combatir este virus golpe a golpe como diríamos en el boxeo, no podemos dar un paso atrás, hay que levantarnos de la lona y hacer cosas positivas, yo día a día lucho por generar buenos prospectos, buenos boxeadores y este virus no me lo va a impedir", asegura.

Por lo pronto solamente les queda esperar y planear el futuro inmediato de sus pugilistas estelares, algunos tienen hambre de triunfo y otros ya van de salida.

"Mis peleadores necesitan por lo menos dos meses y medio de preparación para un combate, "El Tigre" Castañeda buscará llegar a la Olimpiada Nacional y si no logra ser campeón nacional, medalla de oro, pues dejará de ser amateur y se convertirá ya en profesional, el otro caso es el de "Huracán" Montoya, pero te soy franco, el muchacho ya no lo echó ganas y prácticamente está retirado", finalizó.