¡A LEVANTAR EL VUELO!

Los acarreos de Roberto "El Burger" Avilán serán fundamentales para la ofensiva de los Correcaminos UAT Norte en esta Temporada 2018 de la Liga Mayor. El corredor oriundo de Monterrey, Nuevo León, vive su tercer año como refuerzo del equipo reynosense, con quienes ya fue campeón en el 2016. El arranque de los fronterizos fue tibio, con una derrota en el clásico contra Correcaminos UAT Victoria, pero Roberto aseguró que a partir de este sábado levantarán el vuelo.

"Es cierto que no mucha gente cree en nosotros, pero yo como jugador te puedo decir que a pesar de la derrota en el clásico, me fui tranquilo y espero una revancha, esta temporada se siente como la del 2016 en la que fuimos campeones, aquella vez también perdimos el primer juego, este sábado tenemos un juego clave porque Tecos no es un equipo fácil, si Dios quiere la victoria será nuestra y de ahí en adelante nadie nos para", afirmó el regio, quien también fue campeón en el 2014 jugando para los Tigres de la UANL en la ONEFA.

Roberto dijo que el equipo aprendió de sus errores, esos que el año pasado los privaron de llegar a los playoffs.

"Tenemos jugadores de primer año, de tercero y de quinto, hay mucha unión, actitud, buenos entrenadores, pienso que Corre Norte ya creció a nivel nacional, somos reconocidos y por lo mismo nos sentimos más comprometidos, le temporada pasada no tuvimos tanta actitud, compañerismo, todo eso nos faltó", aceptó.

Avilán reconoció que la defensiva es la que los ha hecho fuertes, pero en esta temporada se encargará personalmente de darle más explosividad al ataque terrestre para ser un equipo más equilibrado.

"En el primer juego no dimos lo que se esperaba ofensivamente, pero somos un equipo de carrera, tenemos una línea fuerte y pesada, hay veces que no se dan las cosas, pero vamos a correr mucho el ovoide, vamos a generar muchas yardas, los rivales van a batallar mucho para pararnos por tierra", advirtió.

Jerome Bettis en su época con Pittsburgh se convirtió en la inspiración de "El Burger", quien este año espera darle al coach Oscar Garza y compañía un segundo anillo de campeones.