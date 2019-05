¡A LEVANTAR LA CARA!

Gdansk, Polonia

Diego Ramírez destacó la personalidad de la Selección Mexicana Sub 20 y a eso se aferra para decir que una derrota no los elimina del Mundial.

"Creo que el equipo mostró buena cara. Si bien al inicio recibimos un gol muy rápido, mostró mucho temple, estabilidad anímica importante, luego por momentos se jugó bien y después en un descuido en pelota parada nos cuesta el segundo gol.

"Desatenciones. Me podría poner a trabajar más en el tema de la concentración, la atención. Después la personalidad al iniciar el Mundial contra Italia. Les dije que ganar el primer partido no te asegura la clasificación y perderlo no te elimina, quedan dos partidos", expresó el técnico del Tricolor a Univisión TDN.

El problema es que los otros rivales del Tri también son bravos, Japón que quedó entre los mejores cuatro de su confederación y después el campeón de Sudamérica, Ecuador.

México se mostró muy nervioso en los primeros minutos.

"Quizá, ya sería platicar con ellos qué sintieron. Sentí al equipo muy bien en lo anímico, me parece que hay que destacar las virtudes del rival, una buena jugada de poste del que juega de punta, un disparo fuera del área y un golazo", dijo.

El técnico lamentó que Diego Lainez y José Juan Macías llegaran sobre la hora.

"Obviamente es un tema con el que hay que convivir. Desafortunadamente a Juan lo tuvimos un día antes, a Lainez un par de días previos, creo que si hubieran llegado antes se hubiera jugado mucho mejor, pero ni hablar, ya están aquí", comentó.

(Reforma)