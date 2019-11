A leer en voz alta

Hoy miércoles 27 de noviembre como parte del programa nacional "Leo... Luego Existo", que se lleva a cabo gracias al apoyo del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura a través del Patronato Educativo de Reynosa A.C. y el Centro de Bellas Artes Múgica, llega el actor y productor Arturo Barba.

Esta lectura en voz alta se realizará en el Auditorio de la Preparatoria Múgica a las 11:00 horas, la entrada es gratuita, no obstante hay cupo limitado.

Anoche tuvimos la oportunidad de entrevistar al actor a su llegada a la ciudad y en la charla abordó el tema principal la lectura, así como sus proyectos y su empresa En Llamas Producciones, la que lo mantiene ocupado mucho tiempo mientras no actúa.

LE ENCANTA LEER

De inicio habló sobre labor en este programa, al que muchos artistas le restan tiempo, y dijo:"Si hay muchos actores que no se integran al programa, porque "no saben leer", hay muchos actores que demuestran que la popularidad, no tiene nada que ver con la capacidad de lectura, sin hablar mal de nadie pero es la verdad, a mi me encanta participar en esto".

Además agregó: "Creo que cuando eres una figura pública tienes una responsabilidad social y el país desafortunadamente no está en las mejores condiciones en cuanto a la lectura".

Respeto al impacto de este programa, el actor comentó: "Este programa tiene tan diferentes auditorios, que va desde asociaciones de lecturas para tercera edad, para niños de primaria o como hoy aquí en Reynosa con alumnos de preparatoria, nunca sabes qué auditorio vas a tener aunque me gusta leer a los jóvenes de prepa, porque son los que tienen frente a ellos el futuro".

Y en cuanto a lo que hoy leerá a los reynosenses dijo: "Leeré un cuento de una autora reynosense y yo preparé un fragmento rápido de Emiliano Monge, de su última novela No Contar Todo, es ágil, tiene un lenguaje menos rebuscado, hay que pensar en eso sobre todo para las chavos".

LOS ATRAPA EL INTERNET

Sobre que nos ha robado a los lectores, indicó: "Es un mal hábito primero del sistema de educación de nuestro país por muchos años, por que incluso en los 60´s y 70´s teníamos un índice de lectura bajo, pero ahora la distracción está en el Internet y ahí es donde perdemos".

Este actor comentó que le gusta mucho la novela y entre sus favoritos está el actor norteamericano Paul Auster y Haruki Murakami, entre otros, pero son pocos actores latinoamericanos que ha leído por ejemplo Xavier Villaurrutia González y Luis Eduardo Reyes, asegurando que el problema de la lectura viene acompañado también del cultivo de nuevos escritores, pero desafortunadamente no hay fondos para escribir en un país como el nuestro.

Para este actor un libro es mucho más que una historia:"Un libro para mi ha sido lo que me salvó la vida, cuando uno busca el sentido de las cosas y encontrar su camino, nos da una ventana de posibilidades, porque el pesar existencial que uno puede tener puede tener la respuesta en un libro".

ATENCIÓN PADRES

Y sobre que les dice a los padres que no les gusta gastar en libros, mencionó: "Que el que no ayuda que no estorbe, sino quieren comprarle un libro a un hijo, a un lado, pero no le quiten la ilusión de la lectura, afortunadamente ahorita hay muchos portales de donde se descargan pdf gratuitos así que el que quiere leer lee".

Arturo Barba actor de cine, teatro y televisión, además es productor de teatro, al ser cuestionado respecto a cuál de estos géneros de entretenimiento, le apasiona más aseveró: "Sin dudarlo el teatro, no hay ni qué pensarlo, yo tengo una empresa de producción, cuando no estoy actuando estoy produciendo con la empresa En Llamas Producciones, es una empresa que se dedica a la producción a través del estímulo fiscal y con recursos propios, y hacemos mucho teatro y me demanda mucho tiempo; ahora estamos empezando a girar por la República Mexicana, y contamos con grandes actores".

Respecto a la crisis en el teatro dijo que hay salas que se llenan con otros estímulos, porque CDMX tiene un programa con Bellas Artes que son los jueves de 30 pesos para ver teatro que da muchas opciones, así que considera que hay público para todos.

CAUTELOSO PARA ELEGIR

En cuanto a proyectos a la brevedad indicó: "He hecho muchísimos castings este año, unos quede y no hubo arreglo económico, otros no quede, pero otros quede pero no me interesaron o se cruzaron con fechas que tengo dispuestas para el teatro, Bendito Dios siempre ha habido una gran oferta de trabajo y más después de Amar a Muerte me dejó una oleada de posibilidades, por lo mismo debo ser muy cauteloso para lo que sigue".

Respecto a lo que en la actualidad está apareciendo en la pantalla chica, comentó las series y las teleseries tienen sus diferencias en costos, en calidad y en capítulos, pero que sin duda es algo que hace que las producciones emigren a ese formato, los jóvenes buscan un contenido más inmediato, un ejemplo de calidad es la serie de Hernán, una serie que cada capítulo costó 1 millón 3 mil dólares.