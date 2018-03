A Landon Donovan aún le falta nivel

El director técnico del León, el uruguayo Gustavo Díaz, admitió que el delantero estadunidense Landon Donovan todavía no está al nivel que esperan, de tal modo que es complicado que vaya de inicio frente a Tigres, un rival de alta intensidad.

Si bien en este receso del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX jugó todo el partido amistoso frente a San José y anotó el gol, el timonel entiende que al estadunidense le falta tener mayor ritmo de juego y analiza todavía si ya puede ser incluido en el 11 inicial dentro de un partido oficial.

“Todavía no es el Donovan que todos hemos visto, primero por la edad, aunque no es una edad que no le permita tener partidos muy buenos”, destacó Díaz sobre el jugador de 36 años de edad y que llegó a los esmeraldas como refuerzo “bomba” para este certamen.