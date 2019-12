A la pantalla grande

Los últimos 15 años de su vida, reflexiona Cynthia Rodríguez, la ha pasado entre casting y la inseguridad de quedarse en proyectos.

Así que hacer uno para cine no le dio temor, más cuando tenía el deseo de formar parte de una película.

"Llegué hace 15 años a la Academia y de pronto dije que quería hacer cine, me quería ganar el personaje y fue así", recuerda la cantante y conductora.

A partir de la Navidad en al menos 700 pantallas, se verá su trabajo en "El hubiera sí existe", comedia romántica en la que interpreta a una empleada de oficina.

LA TRAMA

La historia gira sobre una mujer que recibe a su yo del futuro y decide cambiar su presente.

"Hubo un tiempo que sentía mucha incertidumbre, sentía que no iba a pasar nada y lloraba y lloraba; no sabía qué iba a pasar con mi carrera y ahora me gustaría viajar (en el tiempo) y decirle a esa Cynthia que no sufra, tranquila, todo va a estar bien y vas a estar presentando una película", refiere Rodríguez.

Christopher Von Uckermann y Esmeralda Pimentel conforman el elenco de "El hubiera si existe", dirigida por Luis Eduardo Reyes y producida por Jorge Aragón.