A la moda lo que resta del año

El buen estilo no está peleado con la juventud o con el traer un oufit a la moda .

EN VERDE. Jumpsuit, prenda de una sola pieza que puedes usar para una cena o un compromiso familiar.

Vestido verde de terciopelo con botas print, ideal para otoño/invierno, uno de los tejidos más tendencia es el terciopelo. Las mejores firmas de moda de lujo y low cost han añadido a sus colecciones de moda un montón de vestidos “velvet”.

Con botas largas y vestido, blusa blanco:

Esta bota de la temporada es la más rebelde y, potencialmente, también la más sexy. No decimos que sea imposible de llevar, pero casi: las botas que llegan a medio muslo son un sustituto de los pantalones, por decirlo de algún modo, y son tan llamativas que, de llevarlas, es mejor cederles todo el protagonismo y no recargar el look con el resto de complementos.

JUVENIL. Botas largas, chaleco y blusa blanca para invierno.

Chaleco y blusa con flecos: No podrían faltar los flecos, tan protagonistas en todas las colecciones propuestas como los propios tops o camisetas.

El encanto del chaleco: sencillez y versatilidad. Cortos, largos, asimétricos, rectos, con capucha, de pelo, con flecos, puedes combinar con ponchos, capas, estolas, chaquetas, jerséis, oversizes, etc.

El objetivo de la tendencia layering es jugar con la asimetría, los colores, las texturas y el volumen de tus prendas para crear un conjunto único y equilibrado.

DE CONTRASTE. Leggins negros, blusa de terciopelo con barbas y chaleco, un outfit muy vanguardista.

Olvida el frío y atrévete a usar un vestido transparente con encaje negro.

Se trata de sugerir más que de enseñar. Los vestidos más sensuales de la temporada se imponen al frío.

Puedes usarlo para una cena formal o un fin de año en casa.

Y porque nuestro clima es muy variante, si se da una noche cálida en diciembre, que no es raro puedes usar un jumpsuit verde con un tono muy decembrino, son cómodos y elegantes, muy presentable para una cena.

TERCIOPELO . es un tejido muy rico, invernal, suave, elegante y sofisticado, lo podrás lucir de diario, de noche o de fiesta.