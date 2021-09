A la mesa de diálogo

SUS INICIOS

Laura León se ha ganado un lugar dentro de la música popular mexicana debido a su música, sin embargo, pocos saben que en realidad su primer trabajo en el espectáculo fue como actriz de cine. De ahí paso a la música interpretando cumbia, merengue y en ocasiones rancheras al lado de Lola Beltrán quién descubrió su talento y decide apoyarla consiguiendo presentaciones esporádicas en programas como, Siempre en Domingo o Variedades Bacardí. Un editor de El Heraldo de México, Guillermo Vázquez Villalobos es quien le propone que su nombre artístico fuese Laura León. Lo demás es historia.

PARTICIPAN

JOSÉ "EL NIÑO" MÁRQUEZ

Músico multi-instrumentista, compositor, productor, e ingeniero en audio, ha radicado en la Ciudad de México, Nueva York y Lausanne (Suiza). Nacido en la CDMX, estudió Percusión Clásica en el Centro Nacional del las Artes y Ejecución de Música Popular Contemporánea en la Academia de Música Fermatta. En el año 2009, hizo una estancia en Brno, República Checa en dónde realizó el estreno mundial de la pieza titulada "Tenochtitlán" de Omar Rojas, como solista de la Orquesta Filarmónica de Moravia, así como una serie de

presentaciones de obras para instrumentos de percusión prehispánica y violín de diversos compositores mexicanos.

Ha colaborado con bandas como Snowapple (Holanda), Folkeléctric, OME, Liquits, Play and Movil Project, Rana Santacruz (NYC), The Mexican Standoff (L.A), Calexico (Tucson), La Orkesta Mendoza (Tucson), y artistas como Joselo Rangel (Café Tacvba), Lino Nava (La Lupita), Javier Blake (División Minúscula), Raul Sotomayor (Sotomayor), Uriel Durán (OME), entre otros. Ha realizado giras por México, Estados Unidos y Europa, en venues y festivales como: Lincoln Center (NYC), Wild at Heart (Berlín), Bergenfest (Bergen), Vive Latino (CDMX), entre otros.

Actualmente es el baterista del grupo rock/folk Velázquez

GABRIELA BERNAL

Es cantautora de Aguascalientes, licenciada en comunicación organizacional y con más de 10 años de trayectoria musical ha editado 3 álbumes y 7 sencillos.

Su música ha estado en géneros diversos como folk, rock, jazz y alternativo y actualmente lo define como "canción de identidad"

Se ha presentado en diversos festivales nacionales y ciudades como Chicago y Bogotá. En 2019 dirige el Primer Festival Internacional Cancionistas en Querétaro reuniendo a más de 26 artistas nacionales e internacionales.

Actualmente prepara su primer libro de poesía en décimas "Manual para mi primera vida" acompañado de 5 canciones.

JORGE ARTURO GARCÍA PITOL

Bajista y desarrollador de proyectos sonoros. Actualmente miembro activo como instrumentista y co-productor en Solovino, Rotet, Aux Mstanshi, SQNX y Los Lejanos.

En el año 2002 inicia estudios de violonchelo clásico en la Universidad Autónoma de Querétaro la cual no termina decidiendo ser autodidacta y crea la banda Idem incursionando en el rock pop nacional donde co-produce y graba los discos Bipolar (2004) e IDEM (2007), además de formar el colectivo Tierra de Nadie (2003), producción de estudio que involucra otras 4 bandas para un recopilatorio de música estatal emitido por DUCAFONE.

En 2012 viaja a Bilbao para participar como bajista, junto al baterista Kepa Elgoibar en la grabación del EP El Reflejo (2014) del cantautor punk Kike Tormenta (Todo o Nada, Paso a Paso), publicado en Madrid por Masquepalabras Records.

En 2013 se integra al grupo Solovino como bajista presentándose en los festivales más importantes de. Ha compartido escenario con bandas como Devendra Banhart, Warpaint, Café Tacvba, Juanes, Bomba Estéreo, Los Amigos Invisibles, Dread Mar I, Molotov, La Maldita Vecindad, Kinky, El Gran Silencio, La Lupita, La Gusana Ciega, La Sonora Dinamita, Hello Seahorse, Sotomayor, The Guadaloops, The Wookies, Mon Laferte, Los Aguas Aguas, Agrupación Cariño, Sonido San Francisco, entre otros. En 2016 se integra al grupo Aux Matanshi, ensamble musical que crea su identidad a partir de formas musicales y sonidos del mundo.

Los participantes son expertos musicales que comparten su preparación.