A la Guerra llama Trump a México

CIUDAD DE MÉXICO.

El presidente Donald Trump le está ofreciendo al gobierno de México ayuda no especificada para "librar la guerra" contra los cárteles del narcotráfico después de que una familia de una rama escindida de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fuera masacrada en el norte de México.

"Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, emprenda una GUERRA contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la Tierra. ¡Sólo esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!" agregó Trump en una serie de tuits sobre la matanza.

Trump agregó que el gobierno de Estados Unidos está listo para participar. Dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un asunto prioritario.

"Pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército!", agregó.

López Obrador ha favorecido un enfoque menos militarizado del problema, alegando que una política de confrontación frontal como la de sus predecesores sólo condujo a más violencia.

7:15 a.m.

La principal autoridad de seguridad de México informó el martes que al menos tres mujeres y seis niños fueron asesinados por los miembros de un cártel y que un menor más está desparecido. Los familiares dicen que las víctimas eran ciudadanos estadounidenses.

El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que los agresores pudieron haber confundido la camioneta de las víctimas con la de un cártel rival. Seis niños resultaron heridos en el ataque y cinco fueron llevados a hospitales en Phoenix, Arizona, agregó.

Durazo dijo que el cártel de Sinaloa tiene presencia importante en la zona, pero está en lucha territorial con los rivales.

El escalofriante ataque fue contra ciudadanos estadounidenses que viven en una comunidad fundada como parte de una filial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

La policía y soldados del ejército buscan al niño desaparecido.

