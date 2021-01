A la expectativa de costos de pasaporte

El titular de la dependencia Salvador Estrada dijo que los aumentos en las cuotas se deciden a nivel federal, por lo que se espera que antes del 7 de enero cuando se termina el periodo vacacional, se den a conocer. "Cada año ocurren aumentos a nivel federal y nosotros aún no sabemos cómo vayan a quedar las tarifas, pero aquí es importante hacer un llamado a la población para que recurra a instancias oficiales y no sea víctima de fraudes, los precios siempre están fijos y deben pagarse en bancos no en tiendas de conveniencia".

En la actualidad el costo para obtener un pasaporte es de $1,300 pesos con vigencia de 3 años, de $1,790 con validez de hasta 6 años y de $2,750 para 10 años.

La SRE brinda un descuento del del 50% en los costos del pasaporte aplicable a las personas mayores de 60 años, personas con discapacidad y trabajadores agrícolas temporales México-Canadá.

Estrada insistió en que las actualizaciones de costos son tomadas a nivel federal.

Entre los aumentos también se podría actualizar la cuota municipal, que actualmente ronda entre los 400 pesos y que pagan todos los solicitantes de pasaportes desde Reynosa.