¡A la conquista de la frontera!

Así como lo hizo Rigo Tovar en la música, Sairus quiere ser el más grande ídolo que ha dado Matamoros en la lucha libre.

El enmascarado celebra este domingo 10 años de trayectoria como luchador profesional y asegura que lo mejor está por venir. En su más reciente visita a la Arena Coliseo de Reynosa platicó en exclusiva con El Mañana sobre sus planes inmediatos.

"Cumplo 10 años como luchador y siempre trato de hacer mi trabajo de la mejor manera para que se valore, por algo se me dicen el más duro del Valle de Texas y así me siento, si tu no te la crees tu mismo pues estamos fritos, pero yo quiero ser el más duro de ambos lados de la frontera, quiero ser el Rigo Tovar de la lucha libre, esa es mi meta, que cuando alguien hable de Matamoros también me recuerden como un ídolo", comentó con emoción.

Dijo que aunque la mayoría de las veces lucha en Estados Unidos, Reynosa es una plaza donde siempre ha tenido las puertas abiertas.

"Siempre que vengo a Reynosa me siento en casa, quiero mucho a esta afición, a esta ciudad porque me dan oportunidades de enfrentarme a luchadores de fuera, luchando contra gente de la Triple AAA y del Consejo, entonces han valorado mucho mi trabajo y por eso estoy siempre agradecido con los promotores y con la afición", afirmó.

Su físico está moldeado al estilo americano porque creció viendo a sus ídolos del otro lado del Río Bravo, sin embargo, está consciente de que como la lucha libre mexicana no hay dos.

"Estoy instalado en Texas y desde niño siempre veía la lucha americana WWF, WCW, ahora WWE, crecí viendo esos luchadores grandes como Eddie Guerrero, estoy muy apegado a esa lucha y trato de mezclarla con la lucha mexicana", relató.

El 2020 está a punto de terminar y Sairus considera prudente tomarse un descanso para recargar pilas ya que el próximo año tiene nuevos retos.

"Me toca descansar, es momento de parar un poquito, el 22 de noviembre iba a Denver pero esa función se canceló por la pandemia, también un mano a mano contra Chavo Guerrero, pero he tenido mucho trabajo y el próximo año el objetivo es abrirme más puertas en México", finalizó.