A la cantada

Ciudad de México.

Dos de los hijos de Ana Bárbara debutarán en el medio musical durante el concierto que la artista ofrecerá este 6 de diciembre.

Sin pena, ni miedo, Chema de 14 años y Jerónimo de 9 decidieron unir su voz junto a la de su mamá en una canción que estrenarán ese día y que será transmitido desde Los Ángeles, California, totalmente en vivo, a través de la plataforma americana Sessions.

"Me los llevé a grabar al estudio por primera vez. Fue muy chistoso, muy bonito, muy del alma, hice un poco de corajes, pero cantaron muy bonito, vamos a tener el estreno de una canción inédita y me va a encantar cantárselas", afirmó Bárbara en conferencia de prensa.

Cada uno de sus hijos desarrolló un talento diferente en el ámbito musical, comentó la artista. Emiliano, el mayor de 20 años toca la guitarra, inclusive también será partícipe de su show con algunas intervenciones en las que utilizará este instrumento.

Emilio, de 16, toca la batería, al igual que Jerónimo, mientras que Chema, además de cantar también toca el piano.

"La grabación estuvo muy curiosa porque empezaron a cantar cosas que yo, cuando están en el baño, bañándose, las escucho y, realmente me emociona.

"Ellos siempre han tenido una vida normal y esto de cantar es algo aparte, donde sacan sus emociones", dijo previo a adelantar que posiblemente los otros dos descendientes se unan a la experiencia vocal.

Éxitos como "Bandido", "Lo busqué", "Loca", "La trampa" serán parte del repertorio del show que ofrecerá a las 19:00 horas, tiempo del Pacífico, incluirá también los recientes temas con Christian Nodal, Paquita la del Barrio y en solitario el sencillo "Qué Poca".

La compositora reveló que hace unos días grabó una canción junto a Cristian Castro que lleva por título "De vez en cuando", lo que consideró un sueño cumplido.

"Es una canción muy poderosa, fuerte, que dice mucho, que deja al descubierto muchas cosas, muy hermosas, a veces la fortaleza es sinónimo de belleza, entonces ya tuve el honor de estar en el estudio y compartir con Cristian hace no mucho y fue una experiencia muy impresionante.

"Era un sueño de hace más de 25 años (trabajar con él) porque mi hermana Marisa, en paz descanse era muy fan de él y no habíamos tenido la oportunidad de convivir y que supiera toda la realidad alrededor de mi admiración y mi cariño a sus canciones", dijo.

NO DEsCARTA SERIE

Por otro lado, Ana Bárbara no descarta realizar una serie sobre su vida.

"Yo creo que, si el universo me da la oportunidad de vivir más años, sí quisiera preparar mi perspectiva de la vida porque sí he vivido cosas muy fuertes, dolorosas, que nunca he podido tocar por el nivel de sensibilidad y lo que me impacta.

"Entonces yo también necesito un momento especial para ser honesta, dentro de lo que cabe, para una bioserie, entonces tengo que tener un psiquiatra a mi derecha y un guía espiritual en mi espalda porque como dijo Don Vicente Fernández, si tengo que hacer una bioserie para decir la verdad, mejor no digo nada, o la hago y digo todo o mejor no hago nada", sostuvo.