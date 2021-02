A la baja solicitudes de visa para turista

Óscar Flores Canana, empresario de asuntos fronterizos y trámites de visa, manifestó que este tema va para largo y estiman que hasta que no se controle la pandemia del COVID-19, es que se pueda volver a la nueva normalidad.

Noticia Relacionada En semáforo verde continúa prevención

Subrayó que mientras sigan disponibles pocas citas, se van a seguir cancelando y tener que esperar a que el Consulado tenga disponibles, para retomar a como estábamos antes de la pandemia.

El empresario de asuntos fronterizos, indicó que en la cuestión de trámites de residencia, estos si han sido un poco más rápidos, porque como hay menos peticiones, las atienden más rápido.

Flores Canana, precisó que la apertura de los puentes a lo no esencial, seguirá cerrado, y es que el tema de las vacunas en Estados Unidos lo están protegiendo mucho, y no quieren que las aprovechan los que no pertenezcan a ese país.

Por lo que seguramente seguirá cerrado a lo no esencial y seguiremos con pocas citas disponibles, lo que afecta al sector de quienes se dedican al trámite de visas y permisos, comentó finalmente.