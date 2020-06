A jugar beisbol desde la casa

En esta pandemia del Covid-19 para muchos ha sido frustrante no poder jugar beisbol como Dios manda, pero algunos se las ingeniaron para no extrañarlo tanto.

Tal es el caso de Carlos "La Pimienta" López, un reynosense apasionado del Rey de los Deportes que vio como se viralizó en redes sociales un popular juego de mesa y decidió fabricarlo con un toque personal.

Al publicarlo en su cuenta de Facebook, familiares y amigos de inmediato le pidieron que hiciera más y los pusiera a la venta.

"Con esto de la pandemia, como no hay actividad los fines de semana dije... tengo que hacer algo si no me oxido y me puse a fabricarlo, la gente comenzó a pedirlo y lo vendo en 200 pesos, está hecho en mdf", explicó Don Carlos, quien es muy conocido en el ambiente beisbolero local, ya que se presenta en diferentes ligas amateurs para ambientar los partidos con su bocina y micrófono en mano.

La "Pimienta" López se encargó de que su creación tuviera algo diferente y que puede servir para educar a los niños.

"En los juegos que he visto nadie pensó en que podía servir para inculcar algo positivo en niños y adultos, a mi me parece bellísimo el credo de Ligas Pequeñas, entonces en la parte inferior yo le puse el credo completo para que todos se lo aprendan", comentó.

Para conseguir el juego lo pueden contactar a través de sus redes sociales en donde aparece como Karloz La Pimienta López. Además del juego de mesa también fabrica bates personalizados de madera y centros de mesa.