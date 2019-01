¡A INICIAR NUEVA HISTORIA!

Ciudad de México

Los equipos de Puebla y Cruz Azul, luego de un torneo en el que no les fue del todo bien, pues por un lado, los Camoteros no lograron cimentar nada a lo largo del certamen, por otro, la Máquina después de un buen torneo y tras quedar en el liderato, perdió una final más frente a su más grande rival, el América.

Los liderados por Enrique Meza, apostaron este Clausura 2019 por no hacer gran cambio en el equipo, no se presentó ninguna baja y hasta el momento oficialmente no se ha presentado tampoco la llegada oficial de nadie, aunque se ha mencionado al lateral, Carlos Gerardo Rodríguez, de Monarcas.

Por el otro lado, los Cementeros llegan dolidos después de otra final perdida, más después de haber hecho un torneo perfecto y haber llegado a la final con América, su más grande rival y con el que habían perdido la última final en 2013, por lo que todo pintaba para ser perfecto; sin embrago, otra vez se encontraron con el descalabro en el partido más importante. El encuentro será hy viernes 4 de enero a las 21:00 horas en el Estadio Cuauhtémoc.

MORELIA-TOLUCA SUBEN TELÓN

Con el objetivo para ambos conjuntos de clasificar a la Liguilla, Morelia y Toluca suben el telón del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, cuando hoy viernes midan fuerzas entre sí. En punto de las 19:00 horas, los dos clubes chocarán en la cancha del estadio José María Morelos y Pavón, donde los purépechas tratarán de hacer valer su condición de local en actividad de la fecha uno.

En las faldas del cerro del Quinceo, Monarcas y Diablos Rojos pondrán a rodar la pelota en el comienzo de una nueva ilusión, donde la meta es colarse entre los primeros ocho lugares de la tabla general.

Los michoacanos necesitan reivindicarse en este nuevo certamen, luego de que en el Apertura 2018 quedaron eliminados tras ser asiduos asistentes a la "fiesta grande" en los últimos torneos.