A grabar escenas de desnudos Presionada

Emilia Clarke ha hablado abiertamente de los desnudos que protagonizó en Juego de Tronos, la serie que la catapultó a la fama. La actriz ha asegurado que los jefes de la producción la presionaron en varias ocasiones para que grabara estas escenas, muy frecuentes en la trama, cuando ella se negaba o ponía algún impedimento. "Tuve varias discusiones. Por ejemplo, les decía que la sábana no me cubría todo el cuerpo y ellos contestaban: ´No querrás decepcionar a tus seguidores de Juego de Tronos", ha contado la intérprete este lunes en una entrevista en el programa de podcast Armchair Expert, presentado por el actor Dax Shepard.

DESDE 2010

La actriz cumplió el pasado mes de octubre 33 años, pero cuando se empezó a rodar la serie, en julio de 2010, tenía 22 años. Era más joven, más ingenua y estaba comenzando su carrera en la industria de la televisión y el cine. "Ahora soy más sabia y sé con qué cosas me siento más cómoda", ha dicho la intérprete que, además de más experiencia, acumula una filmografía que va más allá de la serie de HBO. Actualmente está promocionando la película Last Christmas, que ha producido la actriz Emma Thompson, y ha participado en otros largometrajes como Antes de ti, Voces ocultas o Han Solo: Una historia de Star Wars.

SE APOYó EN EL ALCOHOL

Para Clarke, la cantidad de este tipo de escenas en la primera temporada fue "abrumadora" y el estrés que le generaban la llevó a depender del alcohol. De hecho, en 2016, dijo a The Sun sobre estas escenas: "Todo lo que necesito es vodka, una iluminación favorecedora y estoy lista".

Según ella, los desnudos no estaban contemplados en el contrato, pero al leer el guion descubrió que su personaje debía hacer algo más que lo estipulado. "Acepté el trabajo y después ellos me mandaron los guiones. Al leerlos fue como: ´Oh, aquí está la trampa". En lugar de tratarlo con los responsables de la serie, Clarke decidió seguir adelante con el proyecto: "Acababa de salir de la escuela de teatro y lo asumí como un trabajo. Si estaba en el guion, entonces era claramente necesario". Y se decía a sí misma: "Esto es lo que hay y voy a hacer que tenga sentido. Todo va a salir genial".

MUCHOS NERVIOS

Estar completamente desnuda en un set de rodaje mucho más grande de lo que estaba acostumbrada y con tantas personas a su alrededor no le ayudaba a sentirse más cómoda: "Me sentía como que flotaba en la primera temporada. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. (...) No sabía qué debía hacer. Desconocía qué se esperaba de mí". Clarke comenzó a sentir que no era merecedora de aquella oportunidad y a veces le costaba controlar los nervios, que calmaba con una especie de ritual: "Si algo me hacía sentir mal, me iba al baño a llorar y después volvía para hacer la escena".

Clarke reconoce que las escenas con Jason Momoa —que interpretó a Khal Drogo, su pareja en la ficción durante las primeras temporadas— fueron "maravillosas" porque el actor la animaba a hacer solo aquello con lo que se sintiera cómoda. Sin embargo, en una entrevista en 2018 con la revista Glamour, la actriz desveló que, a diferencia de ella, nunca vio completamente desnudo a su compañero: "Vi su miembro (...) pero estaba cubierto por un peludo calcetín rosa". No ocurrió lo mismo con otros actores, que sí se desnudaron completamente para ciertas escenas.

NO SE ARREPIENTE DE NADA

A pesar de las complicaciones que vivió al principio de la serie, Clarke no se arrepiente de nada: "La gente me pregunta lo del desnudo siempre. Pero la respuesta corta es ´no, no cambiaría nada". Además, ha opinado en varias ocasiones que algunas de esas escenas demostraban el empoderamiento de un personaje femenino rodeado de hombres.

Estas declaraciones se producen ocho meses después de que la actriz desvelara que sufrió dos aneurismas tras grabar la primera temporada de Juego de tronos. Lo hizo en un artículo que escribió para The New Yorker donde confesó que se sentía sobrepasada por el éxito de la serie: "Estaba aterrada. Aterrorizada por la atención, por un negocio que apenas entendía, por hacer honor a la confianza que los creadores habían puesto en mí. Me sentí, en todos los sentidos, expuesta.