A favor del MeToo, pero sin ´cacería de brujas´

Ciudad de México.

Luego de que hace unas semanas iniciará el movimiento #MeToo en México con el que se busca exponer los casos de abusos en el país en el ámbito literario y cinematográfico, algunas personalidades han salido a hablar al respecto.

Una de ellas es Fernanda Castillo quien esta mañana durante la presentación de la puesta en escena "Hermanas", producida por Rubén Lara, detalló que está a favor de que se alce la voz ante prácticas de acoso y abuso, pero pide también que no se convierta en una cacería de brujas.

TODOS PAREJOS

"Me parece realmente importante que todas y todos alcemos la voz pero también es fundamental poder entender que los movimientos son para defendernos y respetarnos, por ello tienen que ser parejos, no creo que deba ser una cacería en contra de los hombres, eso no debería de ser", explicó tras la conferencia de prensa.

La actriz explicó que se debe buscar un mayor entendimiento entre hombres y mujeres, porque no considera que se deba de castigar a todos los hombres por lo que algunos han hecho.

"Debemos celebrar nuestras diferencias y no debemos atacar por atacar porque entonces estamos haciendo lo mismo que antes nos hacían a nosotras", indicó.

SIN ACOSO

La joven nacida en Hermosillo, Sonora, afirmó que nunca ha sufrido una muestra de acoso o abuso en lo que lleva de carrera y agregó que se debe de acabar con la idea de que todos los hombres son malos y que las mujeres son buenas.

"Es muy importante que exista un balance justo en el que no todos los hombres son así ni todas las mujeres son víctimas. Debemos de pedir que las acusaciones que se hagan de verdad sean honestas", detalló.