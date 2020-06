A favor del cierre, líder de Canacintra

Aunque las afectaciones a la economía empresarial serían cada vez peores, las oficinas locales de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) apoyan que se continúe con los retrocesos en las fases de la nueva normalidad, incluyendo a la reciente, con la que diversas empresas maquiladoras comenzaron a operar.

Federico Alanís Peña, presidente del gremio, insistió en que es momento de priorizar la salud, antes de lo material.

"Desgraciadamente los contagios van en aumento, cada negocio que abre es un riesgo, más aquellos que reciben a clientes todos los días; entendemos la desesperación, que no hay dinero, que los préstamos no serán suficientes, pero no podemos ser indiferentes".

La Canacintra ya había realizado un llamado para que sus socios, como empresas maquiladoras, ferreterías, tiendas especializadas en materiales, panaderías, cadenas de producción y otras, postergaran su apertura por lo menos hasta finales de este mes, en búsqueda de disminuir los niveles de contagios.

Pero al hacer caso omiso y registrar un repunte en las últimas semanas, Alanís, insistió: "Yo les pido que los que puedan cerrar lo hagan, ya nos estamos comunicando con los empresarios para hacerles conciencia, esperemos que una cantidad simbólica cierre durante estos próximos días, que se resguarde, que no expongan a los empleados", exhortó.

Recientemente los trabajadores de una maquiladora del Parque Industrial Reynosa se manifestaron para evidenciar que con la nueva anormalidad se desató un brote de contagios.

Alanís Peña insistió en que su postura es compartida por la representación del gremio a nivel nacional.