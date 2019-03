A favor de la diversidad sexual en el cine

"Abundan las películas ´queer´ no para ganar dinero, sino porque el público está dejando en claro que es más abierto y los estudios se dan cuenta de ello". Christine Vachon, productora.

Guadalajara, Jalisco

Los estudios cinematográficos han multiplicado la producción de películas con temas de diversidad sexual, opinó la productora estadounidense Christine Vachon.

"Abundan las películas queer no para ganar dinero, sino porque el público está dejando en claro que es más abierto y los estudios se dan cuenta de ello", explicó durante la master class que ofreció durante la 34 edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG).

"Los 90 fue la década donde empezamos a tener más contenido queer que se comercializaba. Empezó a ser más fácil para la audiencia aceptar temas LGBTI", mencionó Vachon.

En diálogo con el cineasta programador Wieland Speck resaltó que cada filme tiene su propia personalidad y que las plataformas de streaming, como Netflix, han tomado un lugar preponderante sobre la producción.

"Estamos en una época donde debemos reconocer que la creación del contenido es esencial. Por ejemplo, la producción de películas para servicios de streaming es muy interesante cómo se maneja allá afuera y cómo en el medio puede llegar a afectar la historia", apuntó.

ES UNA OPORTUNIDAD

La productora de largometrajes como "Boys don´t cry" (1999), "I´m not there" (2007) y "Carol" (2015), admitió que existe mucha discusión respecto al futuro del cine y el impacto que tendrá Netflix, pero ella cree que es una oportunidad.

Ante el público que acudió a la Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas compartió que decidió ser productora pese a que en la universidad donde estudiaba cine todos querían dirigir.

"Debido a que trabajé en una serie de películas, yo era responsable de su vida, de la post producción, entre otras cosas y eso me interesó mucho. No tuve mentor en aquel entonces porque no había muchas mujeres a las que pudieras ver como una guía". En esta edición Christine Vachon recibió el Premio Maguey Trayectoria.