¡A EVITAR EXCESO DE CONFIANZA!

Rostov del Don, Rusia



El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, manifestó ante Corea del Sur, su equipo debe mantener la misma concentración que mostró con Alemania y evitar cualquier exceso de confianza.

"No hay que caer en zona de confort, no dormirnos en nuestros laureles. No podemos olvidar lo que nos llevó a ser primeros en CONCACAF y lo que nos permitió hacer ese juego contra Alemania", dijo.

Manifestó que pese a que los "Tigres de Oriente" vienen de una derrota en su primer partido en la Copa del Mundo Rusia 2018, está consciente que no serán un rival sencillo porque además necesitan de la victoria para mantener esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

"Identificamos en Corea a un gran rival. Su entrenador tiene mucha experiencia con el equipo y va a ser un rival muy difícil mañana (hoy). Una de las fortalezas (de Corea) es la polivalencia de los jugadores. Tienen la obligación de ganar", apuntó.

Aceptó que el ánimo del plantel está a tope y que este sábado solo buscarán confirmar lo que hicieron en su debut para seguir con ese camino que los llevará a la consecución de los objetivos.

(Notimex)

Rostov del Don, Rusia

El colombiano Juan Carlos Osorio, técnico de la Selección Mexicana de Futbol, manifestó ante Corea del Sur, su equipo debe mantener la misma concentración que mostró con Alemania y evitar cualquier exceso de confianza.

"No hay que caer en zona de confort, no dormirnos en nuestros laureles. No podemos olvidar lo que nos llevó a ser primeros en CONCACAF y lo que nos permitió hacer ese juego contra Alemania", dijo.

Manifestó que pese a que los "Tigres de Oriente" vienen de una derrota en su primer partido en la Copa del Mundo Rusia 2018, está consciente que no serán un rival sencillo porque además necesitan de la victoria para mantener esperanzas de avanzar a la siguiente ronda.

"Identificamos en Corea a un gran rival. Su entrenador tiene mucha experiencia con el equipo y va a ser un rival muy difícil mañana (hoy). Una de las fortalezas (de Corea) es la polivalencia de los jugadores. Tienen la obligación de ganar", apuntó.

Aceptó que el ánimo del plantel está a tope y que este sábado solo buscarán confirmar lo que hicieron en su debut para seguir con ese camino que los llevará a la consecución de los objetivos.