A esperar el regalo

Ochoa es el único jalisciense de nacimiento que milita en la Selección Nacional Sub 24, dirigida por Jaime Lozano y que participará en la justa veraniega.

Serán los terceros Olímpicos en fila con un portero tapatío defendiendo el arco del Tricolor, ya que en Londres 2012 lo hizo Jesús Corona, mientras que para Río 2016 el encargado fue Alfredo Talavera.

Memo ha aguardado su chance desde Atenas 2004 cuando fue parte de la Selección, pero Ricardo La Volpe optó por Corona como titular.

En ese entonces, Ochoa tenía 19 años, por lo cual se perfilaba como el titular en Beijing 2008, pero padeció la eliminación ante Haití por el combinado dirigido por Hugo Sánchez.

Lo que llama también la atención es el poco aporte que Jalisco tiene en esta edición para el futbol, ya que en Río 2016 fueron considerados 7 elementos nacidos en el Estado, mientras que en Londres 2012, cuando se alcanzó el oro, hubo 8 medallistas tapatíos, entre ellos, el "Chatón" Enríquez, Carlos Salcido y Marco Fabián, entre otros.

Ochoa, quien creció en Guadalajara admirando al Atlas y al portero uruguayo Robert Dante Siboldi, tendrá la exigencia de ejercer de líder por su experiencia mundialista y europea para una generación que cuenta con César Montes, Érick Aguirre, Carlos Rodríguez, Diego Lainez, Sebastián Córdova, Uriel Antuna y Alexis Vega, entre otros.

Las Chivas serán representadas por 4 elementos al contar, además de Antuna y Vega, con Jesús "Canelo" Angulo y Fernando Beltrán, mientras que de parte del Atlas aparece el defensa Jesús Angulo.

De estos 5 futbolistas ninguno nació en Jalisco.

Además de Francia, México enfrentará al anfitrión Japón y a Sudáfrica en el Grupo A, donde clasificarán los dos primeros a la ronda de Cuartos de Final.

Es una ilusión grande porque he podido disfrutar de Copa América, Copa Oro, Mundiales y Confederaciones, los Juegos Olímpicos no los pude jugar y ahora se presenta poder jugarlos, es un logro más en mi carrera, pero no quiero que sea sólo jugarlos, estamos ilusionados en poder traer una medalla para México". Guillermo Ochoa, Portero del Tri Olímpico