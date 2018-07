¡A ESPERAR UN CICLO MÁS!

Ciudad de México

La campeona de la Copa del Mundo de Caminata, Guadalupe González, tendrá que esperar un ciclo más para debutar en unos Juegos Centroamericanos y del Caribe, ya que el Comité Organizador de Barranquilla 2018 no reunió el quórum mínimo para celebrar la prueba de los 20 kilómetros.

Pese a los esfuerzos del Comité Olímpico Mexicano (COM) y la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo (FMAA) por convocar a marchistas del área, la Odecabe, instancia que sanciona los Juegos, no concretó su participación por lo que la prueba no se celebrará.

Aunque el domingo la organización de los Juegos informó en su página oficial que había récord de participantes (5424) y que incluso el atletismo era la disciplina que más exponentes registró (501), además de que se consideró que el mínimo de países participantes por prueba se redujera de cinco a cuatro, sólo había inscritas marchistas de Colombia, Guatemala y México.

Lupita, que no acudió a Veracruz 2014, era favorita al oro y también una de las máximas atracciones de toda la justa regional debido a su palmarés que comprende la plata olímpica de Río 2016 y el subcampeonato del Mundial de Atletismo de Londres 2017.

Además de la prueba de González, quedaron fuera del programa otros eventos de canotaje (2), vela (1), esquí acuático(1), tiro deportivo (1), patinaje artístico (1) y ciclismo de pista femenil (1), y México tenía inscritos en todas.