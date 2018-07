Ciudad de México

Elías Hernández no quiere frenar a La Máquina por lo que buscará darle su segundo triunfo del Apertura 2018 cazando Chivas, una de sus especialidades en la Liga MX.

El mediocampista celeste, elegido por el torneo mexicano como el mejor de la Jornada 1, está acostumbrado a domar al Rebaño, al que visita mañana con Cruz Azul.

El refuerzo celeste sólo ha perdido 5 veces en 19 enfrentamientos con el club rojiblanco, con diversos clubes; además de sumar 10 triunfos y 4 empates.

Por eso, Hernández se obliga a regresar de la Perla Tapatía con los 3 puntos en la bolsa.

"Sería un punto importante para nosotros, ir a ganar a Guadalajara, sabemos que se le ha complicado a Cruz Azul desde hace muchos años, entonces sería un buen golpe de autoridad para nosotros ir a conseguir un resultado positivo", reconoció el volante en entrevista con Grupo REFORMA.

"Más porque es de visita, en casa de ellos, entonces sería importante hacer un buen partido allá".

Con Monarcas, con Tigres y con León, el "Patrullero" supo controlar al Rebaño. Con Pachuca, sólo estuvo un torneo, en el Apertura 2011, y consiguió un empate.

Su racha positiva ante el Guadalajara no arrancó desde el primer encuentro, pues en ese primer duelo, los rojiblancos golearon 6-0 al Morelia donde militaba Hernández, en el Clausura 2008.

Esa fue quizás la derrota más dolorosa que ha sufrido el volante ante el club tapatío.

Pero después, los triunfos han acompañado al equipo donde ha militado el mediocampista, ganando incluso una serie de Liguilla.

"Me ha tocado buenos momentos y he aprovechado las oportunidades cuando me ha tocado jugar contra ellos, me ha tocado salir, como dicen por ahí, en un buen día y se han dado bien las cosas", apuntó Hernández.

Fue en Cuartos de Final del Bicentenario 2010, cuando el "Patrullero" dejó en el camino a Chivas, con un global de 5-2, pese a cerrar en el Estadio Jalisco.

El ahora refuerzo del celeste se encargó de hacer el 1-0 en la vuelta para darle la puntilla final al Guadalajara.