A doblaje en ´Angry Birds´

Ciudad de México.-

Tras doblar al español las voces de comediantes de la talla de Jim Carrey, Eddie Murphy y Kevin Hart, finalmente llegó el momento de que Eugenio Derbez forme parte del elenco original de un filme en inglés, gracias a Angry Birds 2.

Pero la secuela animada, dirigida por Thurop Van Orman, también le dará al mexicano la oportunidad de doblar su personaje a la versión en castellano.

SE DOBLA ÉL MISMO

"Es la primera vez que hago una película animada en inglés y la primera vez que me toca doblarme a mí mismo. Está muy padre, me da mucha emoción formar parte del cast original. No es lo mismo ser el que dobla a ser el original", expresó entusiasmado.

Derbez compartirá créditos con Peter Dinklage, Nicki Minaj, Jason Sudeikis y Tiffany Haddish, entre otros, al interpretar a Glenn, una ave científica que trabaja para la villana, Zeta (Leslie Jones).

"Yo quería hacer la voz un poquito más caricaturizada, entonces llegué y les hice mil propuestas locas, pero finalmente como que les da un poquito de miedo.

MUY NEUTRO

"Todo es más neutro y la comedia no la quieren tan actuada, ni la voz tan caracterizada. Lo prefieren un poquito más tú, más natural. Entonces, no me pude ir tan lejos como me hubiera gustado, aquí van a poder identificar luego luego mi voz", compartió.

Eugenio consideró que es gracias al apoyo de sus fans que ha podido tener una carrera en el doblaje, en la que ya se contaban personajes como el burro en Shrek y el conejo Snowball en La Vida Secreta de Tus Mascotas.

"Saben que voy a traer taquilla y eso va más allá de mi talento. Estos personajes me los dan por el público, entonces estoy muy agradecido con la gente que va, que llena los cines", aseguró.

Además de Angry Birds 2, cuyo estreno está previsto para el 23 de agosto, Derbez lanzará este año La Vida Secreta de las Mascotas 2 y el live action Dora y la Ciudad Perdida.