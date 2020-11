A disfrutar en tu hogar

THE SPONGEBOB MOVIE: SPONGE ON THE RUN

Bob Esponja: Al Rescate es otra de las películas que se debieron estrenar en cines y llegaron a plataforma de streaming por la pandemia.

En esta ocasión, nuestro héroe se lanza en un "road trip" al rescate de su fiel mascota, el caracol Gary, cuando es secuestrado por Poseidón para ser usado como tratamiento para rejuvenecer la piel.

De esta forma Bob y su amigo Patrick viven la aventura de ir al Atlantic City de bajo del mar con un asesor espiritual interpretado de manera muy divertida por Keanu Reeves.

Debo admitir que el guion es muy original, y resulta tremendamente entretenida, tiene un humor desenfrenado y será del agrado de los fans de las caricaturas creadas por el desaparecido Stephen Hillenburg.

Son particularmente divertidas las secuencias en el oeste, con Danny Trejo como El Diablo, y cuando llegan a su destino y son seducidos por el juego y la buena vida, muy al estilo de Pinocho, pero con "La Vida Loca" de fondo.

Además mediante flashbacks vemos como todos los personajes se conocieron de niños en un campamento.

Es el tipo de entretenimiento familiar que funciona para grandes y chicos y sin duda una muy buena opción para el fin de semana.





LAS BRUJAS DE EASTWICK

Con la llegada de un misterioso hombre que compra una lujosa mansión de carácter histórico, empiezan a pasar cosas extrañas en el pueblo de Eastwick. Entre ellas, tres amigas cercanas, muy diferentes entre sí, descubren que tienen poderes que ellas mismas desconocían y que de una forma u otra las ligan a ese desconocido. Ese es el punto de partida de la cinta, basada en el libro de John Updike adaptada por Michael Cristofer y dirigida por el australiano George Miller. La película tiene un tono de comedia que atenúa la historia de tres mujeres que exploran el lado oscuro y pueden llegar a dominar al mal. A 33 años de su estreno, la narrativa conserva su impacto y su agilidad. La producción, el vestuario y algunos efectos especiales evidencian la edad de la cinta, pero al mismo tiempo de añaden un atractivo toque de nostalgia. Lo mejor es su elenco de lujo: Nicholson, Cher, Pfeiffer y Sarandon se lucen, pero Cartwright y Jenkins en personajes de soporte están a la altura. Vale la pena.

ASESINOS POR NATURALEZA

En esta película, el director Oliver Stone ofrece su controversial visión de una sociedad que glorifica la violencia y que vuelve celebridades a los delincuentes.

A partir de una historia original de Quentin Tarantino, adaptada por el propio Stone, Richard Rutowski y David Veloz, el cineasta propone un recorrido alucinante por la existencia de Mickey y Mallory, una pareja que tiene en común, además del amor, una psicopatía resultante de una infancia de abusos y el gusto por matar.

Se trata de una experiencia cinematográfica no apta para espectadores sensibles, porque lo que Stone pretende que sea una crítica social con un toque de humor e ironía, se convierte en un discurso amargo, violento y visceral, pero brillante y lúcido.

Es una película valiente, nada complaciente, excelentemente producida y actuada por un elenco que se atrevió a llevar a sus personajes hasta las últimas consecuencias. Si se atreve a verla.y a aguantarla, no la olvidará jamás.