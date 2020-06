A disfrutar de historias

PROMESAS DE CAMPAÑA

El punto de partida de Promesas de Campaña se remite en esencia a "El Príncipe y el Mendigo" y muy directamente a Dave: Presidente por un Día (1993) o el reciente remake de La Usurpadora (2019).

Cuando Cuartas, el candidato presidencial del Frente de Liberación de Acción Nacional, FLAN, queda fuera de circulación justo antes de iniciar su campaña, los estrategas del partido, Caballero y Vargas, contratan a Chica, un taxista que es idéntico a él para que lo suplante.

Obviamente, ambos hombres son iguales por fuera, pero radicalmente opuestos en todo lo demás y esas diferencias harán que las cosas se salgan de control para todos, incluyendo su contrincante, Montes del partido Frente Independiente Nacional, FIN.

La historia funciona a la perfección como comedia, se ríe de algunos clichés de la vida política nacional y tiene personajes que por igual son convencionales y entrañables.

El argumento quizá pueda parecer predecible, porque la trama la hemos visto muchas veces, pero tanto el tono como el humor la hacen muy disfrutable.

El elenco carece de grandes nombres, pero todos los actores tienen un excelente desempeño y es notorio que dominan el género, sacándole partido a sus papeles.

Rubén Zamora, como Chica y Cuartas, puede perfectamente con el peso de ser el protagonista y tener un doble papel.

Juan Carlos Remolina y Darío Ripoll están muy divertidos como Caballero y Vargas, respectivamente.

Destaca también Fernanda Borches, como la distinguida y quisquillosa esposa de Cuartas, uno de los personajes más ricos de la serie.

Es inevitable que cada capítulo te deje con una enorme sonrisa e intrigado, porque el humor y el suspenso están muy bien dosificados en esta serie. Ideal para maratonear.

UN PEQUEÑO FAVOR

El realizador Paul Feig es reconocido por su toque al momento de dirigir comedias protagonizadas por mujeres, en trabajos tan exitosos como Damas en Guerra, Chicas Armadas y Peligrosas y Spy: Una Espía Despistada. Es por eso que ver un filme de suspenso, con humor negro, dirigido por él sonaba tan atractivo, y el resultado es delicioso. Anna Kendrick interpreta a la mamá más aburrida del colegio, una madre soltera que tiene un blog de cocina, y que se hace amiga de la madre cool del salón, interpretada por Blake Lively. Tras pedirle "Un Pequeño Favor", que da nombre al filme, la segunda desaparece y ahí es cuando el filme no te suelta.

De entrada Feig es especialista en dirigir mujeres y saca lo mejor de sus estrellas, aprovechando la ternura e inocencia de Kendrick y sacando un lado oscuro muy divertido de Lively.

Mientras menos sepan del filme es mejor, ya que los giros sorprenden y la película resulta tremendamente entretenida.

365 DÍAS

En una hora tiene todo lo que le faltó a la trilogía de 50 Sombras de Grey, empezando por la química de sus actores y por la decisión al abordar el contenido erótico sin miedos. Esta producción polaca no es una buena película, ni mucho menos, pero hay que reconocerle que es de esas que se deben ver "para que no te cuenten" y cae de inmediato en la categoría de "Placer Culposo". La trama es de telenovela, floja, predecible y muy cuestionable a la luz de los estándares actuales: un atractivo jefe de la mafia siciliana se "apropia" de una ejecutiva polaca en su cumpleaños y la reta a enamorarse de él durante los siguientes 365 días, porque está obsesionado con ella. Todo sazonado con escenas de sexo "soft core" que están en el límite del erotismo y lo abiertamente explícito, eso sí, todo muy bien fotografiado, con una pareja de muy buen ver, cuidando que los desnudos no muestren de más, con locaciones espectaculares y hasta vestuario de muestrario de modas. Reiteramos, es muy mala, pero es muy entretenida. Y el morbo, una vez al año, no hace daño.