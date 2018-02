A diario se maltratan a 3 menores en Nuevo Laredo

Durante el 2017, cada 24 horas tres niños fueron maltratados en Nuevo Laredo.



Según datos de la Procuraduría del DIF, el año pasado atendieron a 535 niños y 660 niñas víctimas de algún tipo de violencia. Un total de mil 195 menores maltratados.



“Golpes es lo que más comúnmente se da, la violencia física hacia el cuerpo de los adolescentes o los niños, la violencia sexual también se da, pero afortunadamente es mucho más baja y la violencia psicológica se da en un grado regular”, señaló Sergio Octavio García Garza, procurador de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia del DIF.



En lo que va del año, 34 niños y 40 niñas fueron víctimas de violencia, cifras que reflejan una disminución en promedio a un caso por día; sin embargo, estos datos arrojan que las niñas son las más afectadas. Estudios indican que por cada caso denunciado hay al menos 10 que no se denuncian.



“Normalmente son chiquitos, estamos hablando de niños de 5 años para abajo, a veces hasta recién nacidos, eso es lo más lamentable del caso”, explicó García Garza.



En algunos casos son los padres o las parejas sentimentales de éstos los principales agresores; sin embargo, también se han registrado casos de agresiones por parte de otros familiares o personas.



“Si el papá y la mamá no tuvieron que ver nada en el caso, las denuncias las pueden hacer ellos o los familiares de las víctimas en la Agencia del Ministerio Público, en caso de que alguno de los dos o los dos estén inmiscuidos en el problema, la denuncia la hace el procurador, en este caso su servidor, de llevar a cabo la denuncia correspondiente y le damos seguimiento”, aseguró.



Al recibir a los menores violentados, el DIF les brinda atención médica y psicológica y los casos graves se canalizan a hospitales para que reciban la atención que requieren, además de darles un seguimiento hasta su recuperación física y mental y queden reubicados en el seno familiar.



“Muchas veces vienen muy perjudicados y lógicamente se les dan terapias que el psicólogo determina cuántos meses se le da y no sólo a ellos, también se les da a veces a los padres”, puntualizó.



Aunque son pocos, en esta ciudad se han registrado casos de violencia infantil graves que han llevado al borde y hasta a la muerte de los menores.



Convierten padres a su bebé en víctima mortal



El 7 de septiembre del año pasado, una pequeña de 1 mes y 12 días de nacida murió a causa de los golpes que le propinaban sus cuidadores.



Los médicos confirmaron que la menor tenía golpes en el rostro, estómago, piernas, glúteos, brazos y presentaba fractura de cráneo. Un perito de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que algunas laceraciones que presentaba la menor tenían incluso días de cicatrización, lo que revela que era víctima de constantes golpes.



Fue su madre y su padrastro quienes la llevaron al Hospital General para que fuera atendida por una supuesta caída, pero nada se pudo hacer por la pequeña que falleció a causa de los golpes que le propinaron.



Laila Berenice, madre de la niña, y Elías, su pareja, fueron detenidos y se les abrió una carpeta de investigación por el presunto delito de homicidio doloso.