A dejar huella

El joven de 21 años de edad está esforzándose en los entrenamientos para elevar su rendimiento para la cita china.

"Ese siempre ha sido el plan, hacer mi deporte hasta que el cuerpo me lo permita, y por lo pronto para 2022 se va a buscar meter los saltos cuádruples para quedar arriba después del programa corto, y presentarme en el programa largo.... Con el entrenamiento van a ir saliendo nuevas metas", externó Carrillo, que realiza sus rutinas al ritmo de canciones de Juan Gabriel y de Carlos Rivera.

"Se va a buscar implementar más dificultad en el programa corto y en el largo, incluyendo ya saltos cuádruples, aún no hemos definido cuántos, esperemos que esto nos ayude a subir más en el puntaje, en la parte técnica en mis competencias. El programa corto es el único que vamos a cambiar, queremos algo que me desafíe, todavía no decidimos qué canción, hay varias opciones sobre la mesa", agregó.

DUPLA DE ORO

Detrás del éxito de Donovan Carillo está la acertada supervisión del entrenador Gregorio Núñez.

Goyo, como es conocido, ha trabajado con el patinador desde hace 14 años, ayudándolo a armar las rutinas y a perfeccionar las presentaciones.

"Desde pequeño, a parte de las cualidades físicas, Donovan tiene una estatura que a pesar de que ya terminó su desarrollo es bastante óptima para el deporte, su estructura ósea es muy compacta, físicamente se mantiene siempre óptimo para realizar todos los elementos técnicos, y realmente su composición es de las mejores para poder practicar esta disciplina", compartió Núñez.

Hasta la fecha, la comunicación entre ambos es fundamental, cada uno da su opinión respecto a los pasos y saltos que se van a ejecutar, tratando de brindar un espectáculo de calidad a los jueces y a los presentes.

"(Son) muchos años de dedicación, de esfuerzo, altas y bajas como todo. Creo yo que con el proyecto que se tiene, de aquí al 2022 de las olimpiadas en febrero, se está buscando que la participación de Donovan sea la mejor, la más completa, con todos los detalles para que su representación en Juegos Olímpicos sea digna", comentó.