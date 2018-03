A uno lo dejan a pie; a otra sin electricidad

Amantes de lo ajeno dejaron sin unidad motriz a un veracruzano que acudió a un centro comercial.



El robo vehicular fue denunciado en la unidad investigadora especializada en robos por el empleado de una maquiladora 36 años, originario de Estado de Veracruz, residente de la colonia Doctores, quien expresaba enojado que “ya ni al mandado puede uno ir tranquilo”.

Declarando que el pasado viernes después de las 19:00 horas acudió al centro comercial denominado Smart Morelos, para realizar la compra de la despensa de la semana dejó en el parqueadero estacionada la camioneta Chevrolet pick up modelo 2000 gris, con placas del Texas, a la altura de un lugar de comida rápida.

Tardaron alrededor de 30 minutos realizando las compras posteriormente se dirigieron a la unidad motriz percatándose que en el lugar donde la había dejado ya se encontraba otro vehículo estacionado revisaron en el parqueadero verificando que la camioneta fue robada.

Por tal motivo de inmediato le preguntó al wacha carros que si vio quien se llevó la camioneta Chevrolet pero este le respondió que no vio nada, luego fue con el guardia que le dijo que debería acudir a denunciar el robo ante las autoridades correspondientes, por ello se presentó a denunciar.

‘No hay luz’

Ladrones dejaron sin energía eléctrica a un familia al robarle el medidor de luz propiedad de CFE.

La víctima de 50 años , habitante del boulevard Loma Bonita del fraccionamiento Lomas Real de Jarachina Sur, se presentó en las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia manifestando que delincuente ahora se roban los medidores provocándoles que el mandado se les eche a perder.

Señalando que el sábado pasado salió a tempranas horas del domicilio debido que fue a visitar a un familiar por lo que regreso al medio día ingresando a la casa percatándose que el refrigerador estaba apagado y alguno focos de interior también por ellos reviso los contactos observado que no funcionaban.

Posteriormente le aviso a su marido informándole que no había luz, quien llego después de una hora al revisar la mufa dándose cuenta que el medidor no estaba por lo que notificaron a CFE donde les informaron que no tenia ningún reporte de corte indicando que fueron víctima del robo del medidor recomendándole denunciaran para un reposición.

BOTÍN

>Una Chevrolet pick up modelo 2000 gris.

>Y un medidor de electricidad propiedad de CFE.

>Lo que se llevaron los delincuentes.