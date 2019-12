¡A debutar!

Bien dice la frase "No hay fecha que no se cumpla ni plazo que no se venza". La escuadra CFR Reynosa se ha declarado completamente listo para debutar hoy en la primera edición del campeonato femenil de la Liga Mexicana de Futbol Rápido Profesional.

El cuadro celeste inicia la aventura en patio ajeno al enfrentarse a Deportivo Matamoros FC, encuentro pactado a las 16:00 horas y que es correspondiente a la Zona Noreste.

La escuadra reynosense tuvo una pretemporada perfecta al ganar los tres encuentros que encararon.

Su primer sinodal fueron las Bravas UAT-Rodhe a quienes derrotan sin ninguna dificultad por marcador de 12-2, posteriormente se encargaron de golear 7-2 a Bufalitas UAMRA y finalmente cerraron con imponente triunfo de 10-1 sobre las Halconas de Miguel Alemán.

Dentro del nuevo proyecto de CFR Reynosa Femenil hay jugadoras de calidad en la que destacan Clara González, Pamela Arguelles, Génesis Medina, Nora Garza y Melissa Reséndez, además de las tres contrataciones de Río Bravo. El primer torneo de mujeres de la LMFRP se conforma de tres sectores (Noroeste, Norte y Noreste) y las fronterizas están colocadas en el Grupo 3 junto Halconas, Lomas de Ciudad Victoria, Matamoros y Coyotas de Río Bravo.