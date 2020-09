¡A darlo todo!

Tenía 10 años de edad cuando hizo sus primeros ´burpees´ sin pensar que en poco tiempo se convertiría en una de las mejores crossfiteras a nivel nacional. Ahora tiene 14 y es un orgullo para su caja (Crossfit Río Bravo) y para todo Tamaulipas.

Dariana Rosales Leal está lista para representar a México una vez más. Esta vez competirá en el "Elite Teen Throwdown" que se celebrará a partir de este jueves 3 de septiembre en Michigan. En dicho evento participarán los mejores atletas juveniles de crossfit a nivel mundial.

"Mi objetivo es darlo todo, demostrar todo el trabajo que se ha hecho en estos seis meses con todo y la pandemia, en cuarentena aprendí a enfocarme más en mi, voy a dar mi cien por ciento y voy muy preparada para esta competencia", afirmó la deportista riobravense, quien sueña a lo grande.

"Quiero ser la mejor del mundo, no solamente como adolescente sino ya en categoría Elite, faltan años y me falta experiencia pero claro que es posible y lo voy a hacer posible, tengo 14 y me faltan demasiados años por vivir si Dios quiere, yo no vivo del deporte, lo hago por la pasión y el amor que le tengo", agregó.

Tras la cancelación de su categoría en los Crossfit Games 2020, este pasa a ser su reto más importante del año. A pesar de su corta edad, se ha fogueado en importantes eventos internacionales. En el 2019 compitió en el Soutfit de Argentina, luego en el Wodapalooza en Miami, Florida.

"En competencias anteriores no he ganado un lugar pero tampoco siento que haya perdido, mi logro más importante ha sido el avance no solamente como atleta sino como persona, he mejorado cada año y en cada competencia, sin duda he notado los cambios", aseguró.

A Dariana apenas le está cayendo el veinte de lo que ha logrado. Ya la conocen en todo el mundo y también ubican en el mapa a su querido Río Bravo.

"Representar a Río Bravo que es mi ciudad pues me siento honrada, luego viene lo de llevar el nombre de Tamaulipas y de México y es algo súper loco, solo pensarlo me hace muy feliz, es algo que nunca creí que iba a pasar, ahora que llego a una competencia veo la magnitud, anuncian a Dariana Rosales de México ... de Río Bravo y es algo emocionante", expresó.

Actualmente es un ejemplo a seguir para muchas niñas y jovencitas, una embajadora de esta deporte que cada vez crece más.

"Busco en el crossfit motivar a la gente, siento que hay personas que no se animan porque no ven que muchos lo practiquen, que no es muy popular, a mi me gusta ayudar y hacerles saber que todos podemos practicarlo", dijo.

Dariana se inició en la gimnasia olímpica pero necesitaba algo más rudo. Su mamá y su hermana fueron sus primeras cómplices y lo que comenzó como un pasatiempo se fue convirtiendo en parte de su vida. Hoy es una gran promesa para México y de la mano de su coach José Luis Cruz harán todo lo que esté en sus manos para llegar a las grandes ligas.

"Tengo tres patrocinadores que me ayudan mucho en todo, tengo su apoyo infinito y hay gente que me ha apoyado cuando vendemos cosas o que han donado dinero, por supuesto mis papás que son los número uno, sin ellos no estaría donde estoy", finalizó.