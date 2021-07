¡A darle brillo a la corona!

"Martínez es un gran campeón, pero también un gran amigo. Para mí, es la pelea más importante de mi vida y me he concentrado muy bien, la preparación para este pleito no ha sido excepción. Es un verdadero campeón, pero enfrente estará otro", comentó Córdova en la presentación del combate.

En el duelo semifinal, el cubano Daniel Matellón (11-0-2, 6 KO) defenderá el cetro mundial interino de peso Minimosca de la AMB frente al nayarita José "Tecuala" Argumedo (24-4-1, 15 KO).

El isleño registró 48.800 kilogramos, mismo peso por parte del peleador nacional.

La función iniciará a las 4 de la tarde y los precios van de los 150 hasta los 400 pesos.