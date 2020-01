A consolidarse en el ´Corre´

Ronaldo Joel González García, un viejo conocido del futbol reynosense buscará consolidarse con los Correcaminos en el 2020. Este joven futbolista nacido en Veracruz pero adoptado desde niño por esta frontera está listo para vivir su segunda aventura en la Liga Ascenso Mx en donde buscará superar los 253 minutos que jugó en este último semestre. El chileno Carlos Reinoso le dio la confianza, lo debutó en Copa y en Liga y lo supo utilizar para cumplir con la regla de los jugadores menores. Ahora tras la llegada de Roberto Hernández al banquillo naranja, Ronaldo volvió a empezar desde cero para ganarse un lugar.

"Mi objetivo para este 2020 principalmente ser una buena persona dentro y fuera de la cancha, demostrar una mejor versión de mi futbolísticamente hablando, ser un jugador con mucha más ambición y poder sumar más minutos que en la temporada de mi debut", expresó el habilidoso mediocampista que está nuevamente de visita en Reynosa para pasar el año nuevo con su familia.

En la pretemporada ha logrado llenarle el ojo al nuevo entrenador, ha visto minutos en los partidos de preparación e incluso le marcó gol a su ex equipo Atlético Reynosa. Aunque fue registrado desde el torneo anterior en el plantel de la Liga Premier, todo indica que González se quedará en el primer equipo.

"Hasta ahora he estado entrenando con el equipo de Ascenso, espero que así siga siendo, no he hablado con nadie sobre ese tema simplemente me tocó ir a la pretemporada nuevamente y me han convocado para los partidos de preparación, creo que voy por buen camino", indicó.

Desde su llegada al "Corre", Ronaldo ha compartido a través de las redes sociales la buena relación que ha logrado establecer con todos sus compañeros, especialmente con futbolistas que ya fueron figuras en Primera División (Árevalo, Britos, Vilchis entre otros).

"Es una sensación increíble compartir cancha con futbolistas como ellos, sobre todo por los consejos que me han dado y por los que me siguen dando, espero que con el "Gullit" sea lo mismo, ahora solo toca esperar que empiece el torneo y dar lo mejor de mi en cada partido", finalizó.

Ronaldo González jugó desde categorías infantiles en la Liga Municipal Universitaria de esta ciudad resaltando su paso por el Atlas Reynosa que dirige Jorge López.