A clases con basura a tope

Con el inicio del ciclo escolar no solamente sigue fallando el servicio de recolección de la basura en las escuelas, sino también en los diferentes asentamientos, por lo que priva molestia y comentarios de inconformidad.

Tan solo en instituciones educativas como la Juan B. Tijerina, Magdaleno Aguilar, Centro de Atención Múltiple, Escuela Especial, Oficinas del Sector 17 de preescolar, son algunas de las instituciones y dependencias en donde iniciaron el ciclo escolar a tope de basura, ya que los tambos se encuentran totalmente llenos.

Personal docente, madres de familia y de la dirección de planteles escolares, lamentaron la falta de continuidad que se tiene en este importante servicio a la población, ante los olores que despiden los desechos, y el grave foco de infección que representa para los estudiantes.

EN VIVIENDAS DE INTERÉS SOCIAL IGUAL

También sigue fallando el servicio en asentamientos como Azteca y Satélite, en donde reportan que tienen más de 15 días que no pasa el camión de la basura, que no saben a que se debe pero el caso es de que ya no hallan donde depositar la basura, y para complemento los perros se están encargando de desparramarla.





COLONIAS. La gente está optando al tener las unidades recolectoras más de 15 sin pasar por quemar la basura.