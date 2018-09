A ciegas cruzan guiadores peligrosa calle inundada

viviana.cervantes@elmanana.com

Desde hace más de tres días la Avenida Praxedis Balboa al cruce de J.Escandón tiene agua encharcada, generando una zona de riesgo para quienes transitan por ahí, debido a que los baches y huecos no se ven, convirtiendo a más de un conductor en sus víctimas.

Quienes laboran cerca aseguran que este problema surge cada temporada de lluvias.

"El agua se queda a media calle por varios días, incluso semanas, eso hace que los socavones y baches aparezcan, nos preocupa porque en cualquier momento se puede hundir algún carro, puede ocurrir un accidente". dijo Ernesto.

Las filas de automóviles no terminan, de los dos carriles solo 1 queda habilitado aún con el agua superando los 30 centímetros, cada conductor se orilla, frena y se prepara para lo incierto, atravesar la corriente que abarca por lo menos 6 metros."No hay rutas alternas o elementos que nos desvíen así que no nos queda de otra más que pasar por aquí, si da miedo porque no se ve el suelo, puede haber baches o caídos" expresó Rosa.

La inundación está cerca de la avenida Hidalgo, una de las principales áreas comerciales donde hay hoteles y restaurantes.