¡A cerrar con todo!

Cristante Mandarino destacó que el equipo también trabajó "la parte cognitiva, el tema de la confianza y de la comunicación, que son valores que después destacan en el juego".

"Hemos tenido nuestras dificultades, era natural, de repente pensábamos encontrar el punto más alto del equipo antes y no fue así, pero tampoco estamos en un momento de crisis sino en circunstancias que, en el juego, hay que resolverlas. El equipo se ve bien, lo veo al grupo entusiasmado, metido, trabajando muy bien, entonces creo que puede ser un gran cierre", explicó.

Respecto a León, rival en la primera de cinco finales que enfrentarán los Diablos, el estratega reconoció que "no es de fácil lectura", y, pese a que los antecedentes para Toluca no son los mejores en sus visitas al Nou Camp, advirtió: "No trabajo sobre la historia, trabajo sobre el presente, así trabajan los chicos también. Si queremos aspirar a más, tenemos que ir a una cancha difícil, contra un rival que es difícil, a buscar los tres puntos, y no solamente aplica a jugar bien, a ser intensos, a dejar todo en la cancha, sino a utilizar la inteligencia a la hora de trabajar el partido".