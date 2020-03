¡A brillar!

E

n los torneos de tenis es común que las miradas se centren en el cuadro de singles, pero en el Abierto Monterrey habrá una buena razón para ponerle atención al de dobles.

Giuliana Olmos y Renata Zarazúa brindarán su espectáculo en el Club Sonoma en esta modalidad.

"Gugu", especialista en los partidos de cuatro raquetas en la cancha, levantó en el Abierto Mexicano de Tenis su segundo título WTA (ganó Nottingham el año pasado) y, pese a que reconoce que la competencia en las pistas regias es de alto calibre, confía en que puede repetir buenos resultados.

"Va a ser un poco más dura (esta semana), todos están esperando que nos vaya igual que la semana pasada, pero nos tocó un cuadro duro, sólo quiero disfrutar cada partido, jugar mi mejor tenis, si puedo hacer eso creo que nos puede ir muy bien", relató Olmos, de 26 años, a Grupo REFORMA en entrevista.

Y pensar en ello no es algo anormal. Con la estadounidense Desirae Krawczyk, Giuliana ha forjado una dupla de respeto en cada torneo que visitan en el mundo, algo que las coloca como serias aspirantes al título más allá de por ser la segunda pareja mejor preclasificada.

"Es una de mis mejores amigas, eso nos ayuda mucho en la cancha, sabe qué decirme. (Afuera de la cancha) muy bien, hacemos todo juntas, a veces necesitamos nuestro espacio, pero es mi mejor amiga, hablo con ella casi todos los días, de tenis o no tenis y eso nos ayuda", agregó.

Zarazúa, cuatro años menor, dio el golpe más imponente en casi 30 años para el tenis nacional. Primero eliminó a Sloane Stephens, campeona del Abierto de Estados Unidos del 2017, y luego llegó hasta la Semifinal del evento WTA, algo que no ocurría desde 1993.

"No me quiero quedar satisfecha con esto, tengo muchos torneos por delante y quiero dar más que buenos resultados, seguir con lo que he estado trabajando, porque estoy segura que si lo hago bien me puedo ir muy bien el resto del año, que sea una motivación para niñas más chicas que vienen jugando", detalló Rena también en entrevista desde el Sonoma, donde se celebra el torneo.

Zarazúa optó por retirarse del singles, en el que iba a jugar calificación menos de un día después de haber quedado eliminada en Acapulco, pero sí aceptó el reto de dobles, en donde competirá junto a la italiana Elissabetta Cocciaretto.

"Espero que me vaya muy bien, todos los partidos van a ser muy duros, si no jugué el singles le voy a echar todas las ganas al dobles", dijo ante la mirada de unos aficionados que esperaban para tomarse una foto con ella.

"Nunca hemos jugado juntas, pero la conozco muy bien y en dobles es más importante que te lleves bien con esa persona, si entramos a la cancha y disfrutamos nos puede ir muy bien".

El deporte evoluciona y con él el tenis mexicano, que, de la mano de Olmos y Zarazúa, parece que tiene a la vista más lugares memorables.