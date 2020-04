A Belén Cruz no le sabría igual

A Belén Cruz, atacante de Tigres Femenil, no le gustaría ganar el título del Clausura 2020 sin terminar de jugarlo, en caso de una probable cancelación por el Covid-19, pues al grupo le gusta competir para ganarlo de forma natural.

En caso de concretarse una hipotética cancelación y que la Liga las decretara campeonas por ser superlíderes, Cruz manifestó que no le agradaría llevarse así el título, aunque expresó que sería merecido.

Las felinas son las punteras del semestre con 22 puntos en ocho juegos disputados de 10 jornadas, pues todavía tienen pendientes dos duelos, ante Rayadas y América.

"Conociendo a mis compañeras, no nos gustaría ganar de esa forma, a nosotras nos gusta competir, nos gusta participar y hacerlo de la mejor manera, que es ganar y demostrar dentro de la cancha, por eso se trabaja", dijo a través de una videollamada con los medios de comunicación.

"No nos gustaría ganar por medio de la tabla, en caso de que se dé, pues qué mas que merecido, por el trabajo que hemos estado haciendo en el torneo, creo que es lo que se refleja. Personalmente no me gustaría".

La guerrerense dijo que sería "raro" que se cancelara totalmente el torneo, pues sería un hecho sin precedentes.

"Yo creo que sería un poco raro que se diera a conocer esa noticia, en la varonil lleva mucho tiempo. Esperamos que no sea esa, que no se vaya a tomar esa en la Femenil. Llevamos poco pero se ha estado manejando muy bien la Liga, esperemos que así siga. Esperemos que no perjudique tanto en la varonil como en la femenil", finalizó.