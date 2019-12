A Bartlett "no lo ven con buenos ojos" porque defiende los intereses del pueblo: AMLO

"Yo lo apoyo (...) ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación", soltó el mandatario.

López Obrador puso de ejemplo que Bartlett Díaz negoció con empresas, algunas de ellas extranjeras, la revisión de contratos de transporte de gas, mediante ductos, que acusó eran "leoninos" y que terminarían por quebrar a la CFE.

"... Para decirlo con toda claridad, además ya se arregló, ya puedo hablar ahora, pero eran contratos leoninos que iban a terminar de quebrar a la Comisión Federal de Electricidad, en los términos que se habían suscrito, que se habían acordado y por eso se planteó de que se tenían que revisar esos contratos (sic)", dijo.

El mandatario señaló que con esta acción se ahorrarían, a mediano plazo, 4 mil 500 millones de dólares, lo que dijo serviría para construir 10 plantas de ciclo combinado.

Así, expuso que esto era posible porque desde el gobierno ya no se hacen jugosos negocios.

"Un convenio para comprar gas a la empresa española Repsol, gas que se iba a traer del Perú a Manzanillo, un contrato de 20 mil millones de dólares, terminó deshaciéndose el contrato, ¿dónde se firmó el contrato?, bueno pues en Los Pinos, eran los grandes y jugosos negocios que se hacían, ¡ahora no!", subrayó.

Es por eso que, agregó, "no ven con buenos ojos" al actual director de la CFE.

"De ahí viene que no ven con buenos ojos a el licenciado Bartlett, pero yo lo apoyo porque, en este asunto y en otros, ha tenido una postura de defensa de los intereses del pueblo y de la nación", sostuvo el presidente López Obrador.

Ayer, la titular de la Secretaría de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, dijo que no había pruebas sobre que el actual director de la CFE haya omitido incluir al menos 25 inmuebles y 12 empresas en sus declaraciones patrimoniales, como se le acusó y por lo cual iniciaron una investigación.

Sin mencionar este tema, en su discurso, durante la visita a la Central de Ciclo Combinado de la CFE en la localidad de El Sauz, en el municipio queretano de Pedro Escobedo, López Obrador narró que Bartlett le hizo un "motín emocional" porque se sentía "desatendido".

"Cuando terminamos las giras de Pemex, me pidió el director de la Comisión Federal de Electricidad que hiciéramos lo mismo, recorriendo las plantas de esta empresa pública, me hizo un motín emocional, no les comento aquí su expresión, pero se sintió desatendido hablando de que le dábamos toda la ´atención´ a Pemex y que estábamos dejando rezagado el apoyo a la Comisión Federal de Electricidad", indicó el presidente.

Por eso, dijo, le dedicará un fin de semana a la CFE, iniciando hoy en Querétaro; mañana en Ciudad Hidalgo, Michoacán, y el domingo en Manzanillo, Colima.

El presidente expuso al personal de la planta que su gobierno está apostando a recuperar y fortalecer la industria eléctrica y energética de México.

Relató que con la reforma energética se otorgaron concesiones a empresas particulares, sobre todo extranjeras, para que generaran energía eléctrica con el propósito de dejarles el mercado de la electricidad.

"Se dejó de invertir en la CFE y había el propósito deliberado de dejar el mercado de la electricidad a los particulares", señaló.

López Obrador explicó que, de seguir así la situación, la CFE habría disminuido progresivamente su capacidad hasta generar sólo una quinta parte de la energía que demanda el país.

"Si no hubiésemos nosotros triunfado, si no hubiera sonado la campana, la alarma, el decir ´se acabó con esa políticas de saqueo, al final de este sexenio, de acuerdo a los pronósticos de los técnicos, de la Comisión Federal de Electricidad se iba a estar generando cuando mucho el 20 por ciento de la energía eléctrica que demanda el país", entonó el presidente en el estrado.

Ahora, dijo, procurarán que al final del sexenio, del total de la energía 56 por ciento sea generada por la CFE y el 44 por ciento restante por particulares.

El presidente dijo que no puede afirmar que la CFE será capaz de cubrir el 100 por ciento de la demanda, porque habló de la deuda que su gobierno tiene que pagar de 10 billones 800 mil millones de pesos, que le fue heredada de gobiernos anteriores.

"Sólo para pagar intereses de esa enorme duda, este año, tenemos que destinar 600 mil millones de pesos, por eso no podemos decir con la Comisión Federal de Electricidad vamos a abastecer el mercado, vamos a cubrir el 100 por ciento de la demanda", sostuvo.

Dijo que contrario a la política de subutilizar plantas hidroeléctricas y cerrarlas para no competir con el sector privado en la generación de energía, ahora se invertirá y se dará mantenimiento.

Y si bien no se comprometió, abrió la posibilidad de desarrollar una nueva planta en Querétaro.

"Vamos a hacer todo lo posible, no quiero ser así tan categórico, porque no me gusta hacer compromisos que no pueda cumplir, pero sí no descartamos la posibilidad de crear la nueva planta de ciclo combinado, aquí en este sitio, aquí en el Sauz, ya nos lo informaron, se requieren 800 millones de dólares, pero se tendría el doble de la energía eléctrica que actualmente se está produciendo en esta central", puntualizó.