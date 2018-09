¡A APRENDER DE LOS ERRORES!

Ciudad de México

El delantero Martín Cauteruccio aseguró que dolió a Cruz Azul perder el invicto pero sirve para mostrar su fortaleza.

La Máquina volvió esta tarde a la Ciudad de México tras caer ayer 2-1 ante Atlas, por la Copa MX.

"La verdad que la derrota obviamente no nos gusta, no es algo que nos hace bien, pero sí como dije antes, hay que aprender de los errores, me parece que en esos momentos es cuando se ve al grupo más fuerte", explicó el charrúa este jueves en el Aeropuerto capitalino.

"Y creo que para eso estamos capacitados, para salir, para remarla y para saber que no siempre se gana y que cuando toca el resultado adverso, tenemos que sobreponernos y demostrar por qué estamos en el equipo".

"Caute" negó que soltar el incitó libere presión.

"Estamos en un equipo grande y la presión va a estar siempre, ganes o pierdas, esto es primero o es último", agregó.

Por lo pronto, el atacante pide no confiarse el sábado ante Veracruz por la Liga MX.

"Sabemos que no podemos confiarnos en ningún rival porque para nosotros cada partido es una Final y como tal tenemos que afrontar", apuntó.