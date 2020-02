A. Ancer y Carlos Ortiz Escalan en el torneo

Ciudad de México

Los dos mexicanos en este torneo de los Campeonatos Mundiales de Golf firmaron ayer las mejores tarjetas hasta ahora en esta edición para escalar en el Club de Golf Chapultepec.

El tamaulipeco culminó su recorrido con 67 golpes, 4 bajo par, con el cual se mantuvo como el mejor tricolor en la competencia al ubicarse en el puesto 12 con un acumulado de 207 impactos (-6).

"Se me fueron bastantitos birdies en los últimos seis hoyos, pero no me puedo quejar, fue la mejor ronda que he tenido en la semana y confío en que mañana (hoy) pueda lograr algunos más, porque en verdad creo que tengo muchas posibilidades de terminar más arriba", consideró Ancer.

Ortiz también salió encendido y trepó 21 posiciones con una notable tarjeta de 65 golpes (-5) y score global de 209 (-4) para irrumpir en el peldaño 15 del tablero.

"Hemos aprendido de cada ronda, ajustamos parte de nuestros errores. Me siento mucho mejor y listo para tener un gran cierre en el torneo", comentó.

Y tan de buen ánimo cerró su día, que Carlos le envió un recado a Álvaro, su hermano menor y también golfista, quien estuvo apoyándolo ayer durante el tercer recorrido.

"¡Qué bueno que ande por aquí! Hay que enseñarle quién es el jefe porque luego se les olvida", bromeó.