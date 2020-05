¡A ´ACTIVARSE DESDE CASA´!

La pandemia no termina y los atletas de alto rendimiento siguen sin poder presentarse en sus respectivas áreas de entrenamiento, pero el Instituto del Deporte de Tamaulipas no baja la guardia y continúa apoyando con su programa Actívate Desde Casa. A través de su página de Facebook el INDE publica diferentes rutinas de entrenamientos que pueden realizar los deportistas y cualquier persona. Son ya 14 rutinas diferentes las que han ofrecido durante esta contingencia y los ejercicios no se terminan. Cabe resaltar que las clases son impartidas por personal capacitado en alto rendimiento.