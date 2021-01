A 8 años de la ´marcha final´

Ciudad de México.

El atletismo nacional recuerda a un andarín ganador.

Por su medalla de plata en los 20 kilómetros de Sydney 2000, a los que llegó sin palmarés, pero sobre todo por la sencillez que lo caracterizaba y quedó al descubierto muchas veces como cuando mencionaba a "la Juana", su hermana mayor, este sábado se recuerda al ex marchista Noé Hernández en su octavo aniversario luctuoso.

El atleta oriundo de Chimalhuacán, Estado de México, falleció el 16 de enero de 2013 por un paro cardiorrespiratorio, 17 días después de haber recibido un balazo en la cabeza mientras departía en un bar y que ya le había costado la pérdida del ojo izquierdo, además de quedar con muy poca visión en el derecho. Tenía 34 años de edad.

El Covid-19 impedirá una vez más a su familia recordarlo con un servicio religioso y la visita al panteón como cada año desde 2014, pues en 2020 tampoco fue posible pese a que la pandemia por coronavirus apenas empezaba.

"Obviamente no haremos nada, será nada más un rosario en casa y ya porque mi mamá ya es una persona mayor y no la podemos llevar al panteón porque la situación está muy fea. Creo que mi hermano no querría que fuéramos al panteón en esta situación que estamos viviendo", dice Juana Hernández, quien fue como una segunda madre para Noé.

"Nos va a costar mucho trabajo convencer a mi mamá de no ir al panteón, porque desde que empezó todo esto no la hemos dejado salir. El año pasado fue imposible hacer algo porque ya empezaba esto, pero como mi mamá es muy religiosa y tiene conocidos un misionero vino a la casa a hacer una misa, pero este año no podrá porque ese misionero también está guardado por lo mismo".