A 100 días, lanza AMLO regaño a los funcionarios

Ciudad de México.



Al cumplir 100 días de su Gobierno, el Presidente Andrés Manuel López Obrador lanzó un regaño a los integrantes de su Administración.

Exigió a todos los funcionarios públicos acelerar el paso para completar los censos de beneficiarios de programas sociales, ejecutarlos y bajar los recursos. En su discurso, se mofó de quienes actúan como burócratas y no logran entender la trascendencia del cambio.

"Los que trabajan en el gobierno, mis compañeras, mis compañeros, les digo: apúrense, hay que trabajar 16 horas diarias, porque sino actuamos como burócratas, que llegamos a las 10 de la mañana y todavía nos ponemos a leer el periódico y a las dos ya vamos a comer, regresamos a la oficina a las cinco, a las siete otra vez para atrás, y sábado y domingo no damos golpe.

"¡Así no! Si esto es una revolución, esto es una transformación", dijo.

El Jefe del Ejecutivo recordó que el pasado sábado en Jalisco exigió directamente al delegado del Gobierno federal, Carlos Lomelí, que acelere la aplicación de los programas sociales.

Desde el Centro de Exposiciones de Puebla, relató que le pidió a Lomelí que en lugar de que le informen sobre las grillas y desacuerdos internos del Gobierno, le rindan cuentas sobre el trabajo realizado.

"Me dice una persona con discapacidad: 'ayúdenme, mire cómo estoy'. Le digo: ¿Ya te censaron? Me contesta 'Sí, ya me censaron, pero ¿cuándo va a llegar la ayuda?'", relató.

"Jalé al coordinador en Jalisco, le digo, ven y escucha esto. En vez de estar diciendo que en Jalisco, en Puebla, en Tabasco o en Chiapas hay pleitos y platicándome de la politiquería, lo que me importa es que se termine el censo, que pronto se resuelva el apoyo a la gente".

Desde el pasado 27 de febrero, en Palacio Nacional, el Presidente reprendió a los integrantes de su gabinete por la lentitud en la ejecución de los programas.

En aquel regaño, lamentó la falta de resultados en programas prioritarios y los escándalos generados por nombramientos de personajes cuestionables.

LA LIBRÓ

En la segunda visita a Puebla que realizó en lo que va de su Mandato, el Presidente estuvo acompañado por el Gobernador interino, Guillermo Pacheco.

A diferencia de otros mandatarios locales, el priista apenas recibió algunas rechiflas, lo que fue reconocido por el tabasqueño.

"Ya visité los 32 estados en los 100 días, en muchas partes o en algunas partes, no les fue tan bien a los gobernadores en los actos, les reclamaban, pero aquí la libró el licenciado Pacheco, son más los aplausos", expresó.

Sin embargo, la reacción del público no fue la misma cuando López Obrador se refirió a la fallecida Gobernadora panista Martha Erika Alonso, quien murió junto con su esposo, Rafael Moreno Valle, cuando cayó el helicóptero en el que viajaban.

Ante los abucheos, expresó: Nosotros no le deseamos mal a nadie y tenemos que buscar la unidad en Puebla y en todo el País.