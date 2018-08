7 asombrosas predicciones de Nikola Tesla que se han convertido en realidad

El nombre de Nikola Tesla es legendario. También son legendarios su genio científico y su capacidad de invención, así como su rivalidad con Thomas Alva Edison (sobre quien siempre pesará la sombra del plagio con respecto al trabajo de Tesla) y su enfrentamiento directo con J. P. Morgan, el empresario que le negó el apoyo financiero cuando supo del proyecto del físico para llevar los beneficios de la energía eléctrica al mayor número posible de personas, pero gratuitamente (lo cual, según una popular teoría de conspiración, sí consiguió, pero sus descubrimientos fueron incautados por no beneficiar los intereses económicos de una élite). Asimismo, es mítico su estilo de vida: célibe, vegetariano, casi asceta. Legendaria es, en fin, su capacidad para entender algunos de los problemas del género humano más allá de la coyuntura y hacer ver que cuando éstos se quieren resolver de verdad, la solución se encuentra en la raíz, no en la superficie. Prueba de esto es su capacidad preclara de anticipar mucha de la tecnología y ciertos fenómenos que vemos desarrollarse hoy en día.

La TV

Se puede decir que casi no existe ninguna tecnología importante que no haya sido anticipada por Tesla. Por ejemplo, en una entrevista en 1926, el inventor describe lo que hoy en día son los teléfonos celulares, los drones, el Internet inalámbrico y las impresoras. En ese entonces la televisión ya estaba desarrollándose, pero Tesla imaginó con gran precisión cómo la TV sería aplicada masivamente en la sociedad. "Podremos ver y escuchar eventos, la toma de poder del Presidente, un juego de la Serie Mundial, el terror de un terremoto o el de una batalla como si estuviéramos presentes", dijo.

Los smartphones

En una especie de vaticinio sobre lo que hoy conocemos como celulares inteligentes, Tesla planteó lo siguiente:

Podremos comunicarnos instantáneamente el uno con el otro, no obstante la distancia. Y no sólo eso, a través de la televisión y la telefonía nos veremos y escucharemos tan perfectamente como lo hacemos cara a cara, sin importar los intervalos de distancias de miles de millas, y estos instrumentos serán sumamente simples en comparación con nuestro teléfono actual. Un hombre podrá llevar uno de estos instrumentos en el bolsillo de su chaleco.

El wifi

Antes que McLuhan imaginara una aldea global como resultado de los medios electrónicos, Tesla ya había concebido que la tecnología crearía un cerebro global al que todos estaríamos. conectados: "Cuando la tecnología inalámbrica sea aplicada, todo el planeta será convertido en un enorme cerebro, que es lo que en realidad es, todas las cosas siendo partículas de una totalidad real y rítmica".

Robots

De acuerdo con Tesla, la promesa de los autómatas que, según se pensó desde el siglo XVIII, terminarían por abolir la condena divina del trabajo como única posibilidad de existencia en este mundo, sería finalmente una realidad en este siglo en el que nos encontramos: "Los robots tomarán el lugar que los esclavos tenían en las civilizaciones antiguas. No hay razón para que esto no suceda en menos de 1 siglo, dejando a la humanidad libre para aspiraciones más elevadas. (...) La solución de nuestros problemas no descansa en destruir las máquinas, sino en dominarlas".

Agencias gubernamentales de protección al medioambiente

Aunque ya inserto en una dinámica irreversiblemente industrial, en la época de Tesla no existían en el mundo los niveles de contaminación que padecemos actualmente. Con todo, el hombre vislumbró que ésta se volvería algo intolerable y que, desgraciadamente, tendrían que crearse dependencias de gobierno que velaran por la conservación del medioambiente. "Solo un lunático beberá agua que no esté esterilizada", le dijo a Viereck. “El Secretario de Higiene o Cultura Física será, de lejos, mucho más importante en el gabinete del presidente de los Estados Unidos en el 2035 que el Secretario de Guerra". (Esto último queda por verse, pero Tesla al menos acertó en que tendríamos "secretarías de medioambiente").

Los drones

Tan temprano como en 1898, Tesla hizo una demostración de lo que llamó un "autómata", una máquina controlada remotamente. Y en el mismo año, llenó una patente para un aparato que "controlaba vehículos en movimiento", el cual sería dirigido a través de "ondas, impulsos o radiación recibida a través del agua, la tierra o el aire". Además, el inventor predijo las guerras de drones, pues creyó que éstos serían usados con fines bélicos.

El empoderamiento de la mujer

En enero de 1926, un periodista llamado John B. Kennedy entrevistó a Tesla. La entrevista fue publicada en la revista Colliers bajo el título "Cuando las mujeres son jefes" y es discutida en Tesla: Man Out of Time (Public library), un libro que nos da una perspectiva más profunda y dimensionada de la mente y el espíritu del gran inventor. Tesla habló del empoderamiento de las mujeres como uno de los efectos más importantes de la tecnología en el mundo "del mañana":

Es claro para cualquier observador entrenado, e incluso para el sociológicamente inexperto, que una nueva actitud frente a la discriminación sexual ha llegado al mundo a través de los siglos, recibiendo un estímulo brusco justo antes y después de la guerra mundial.

La mente femenina ha demostrado una capacidad para todas las adquisiciones mentales y los logros de los hombres, y conforme las generaciones sobrevengan esa capacidad será ampliada; la mujer promedio será tan bien educada como el hombre promedio, y luego mejor educada, por las facultades latentes de su cerebro que se estimularán en una actividad que será tanto o más intensa y potente debido a siglos de reposo. La mujer ignorará precedentes y asustará a la civilización con su progreso.