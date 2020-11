50 años sin su talento

En un mundo inundado de ritmos transgresores e incomprendidos como el reguetón, el trap, el K-pop y la folktrónica, rescatar sonidos de antaño como el bolero y la balada romántica pareciera a veces un ejercicio necesario para el público y los artistas.

Es por eso que melodías de Álvaro Carrillo, Consuelo Velázquez, María Grever y Agustín Lara, entre muchos otros compositores, se revalorizan de vez en cuando con nuevos arreglos y voces jóvenes.

"Las nuevas generaciones de compositores necesitan retomar ese sentido literario y melódico de abarcar el discurso amoroso e impregnarlo, no con el mismo lenguaje, pero sí con la fuerza trascendente de lo ´original´", considera el autor Álvaro Carrillo Jr. en entrevista.

CINCO DÉCADAS

De entre todos esos grandes letristas clásicos, pocos han sido rescatados y refrescados con éxito como Agustín Lara, el llamado "Flaco de Oro", recién cumplió 50 años de fallecido.

"De niño, mis papás me ponían música de Agustín Lara y Consuelo Velázquez, y sigue siendo música muy hermosa. Claro, no hacían ´perreo´ porque no se necesitaba, y de ahí surgió imaginarme el mundo de ´Historias de Danzón y de Arrabal´", reconoció Aleks Syntek sobre su tema homenaje a la Época de Oro.

"Lara fue un compositor fuera de serie, y canciones como ´Solamente una vez´ o ´María Bonita´ ya son clásicos indiscutibles. Dejó una obra y un legado como pianista y compositor muy grande. Me siento identificado como pianista tanto con él como con el maestro Armando Manzanero".

A lo largo de los años, la música de Ángel Agustín María Carlos Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino (su nombre real) ha sido reimaginada por una amplia gama de artistas, casi siempre recibiendo el beneplácito de la crítica y los escuchas.

TODOS LO AMAN

Desde ídolos extranjeros como Caetano Veloso, Elvis Presley y Frank Sinatra, hasta más contemporáneos como Ximena Sariñana, Devendra Banhart, Jorge Drexler y Carla Morrison, todos parecen amar al "Músico Poeta".

"Cuando hice un programa con Vero Castro en homenaje a la señora María Félix, interpreté muchas de las canciones de Lara, y de la buena respuesta que hubo, hicimos el disco.

"Hicimos el disco María Bonita, que salió en 1992, con la mayoría de las canciones de Lara, y fue espectacular. Fue un gran compositor y como cantante tenía un estilo hermoso y muy peculiar. Yo creo que dejó un legado espectacular dentro de nuestra música", reconoce Mijares.