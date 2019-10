50 años de cantar, bailar y divertir

Cepillín" interpretado por Ricardo González, mejor conocido como "El Payasito de la Tele" y de visita en Reynosa con su circo, previo a una de sus funciones accedió a entrevistarse en exclusiva con EL MAÑANA DE REYNOSA.

Durante esta charla abordó diversos temas, religión, política, trayectoria y hasta el como quiere ser recordado al paso de los años.

HISTORIA CONOCIDA

Ricardo González "Cepillín", nació en Monterrey y estudió Odontología; comenzó a pintarse la cara para que los niños no le tuvieran miedo al momento de atenderlos.

Ahí nació el sobrenombre de Cepillín. Tuvo su propio programa de televisión llamado El show de Cepillín, de corte educativo y cómico con artistas invitados. De aquí surgieron varias producciones discográficas con canciones muy famosas como La feria de Cepillín, Tomás o El bosque de la china y ahora cuanta ya con más de 50 años arriba de los escenarios.

En esta entrevista se habló de todo, y se inició cuestionándolo ¿Cepillín cree en Dios?.

A lo que respondió: "Sí, y en la Virgen de Guadalupe, responde con mucha firmeza".

Al comienzo se le dijo que se quería primero platicar con Cepillín y luego con Ricardo González, ¿se puede? y dijo: "Tú pregunta, soy el mismo".

Respecto al legado de Cepillín, al ser una figura pública enfocada en los niños, explicó:

"Ser blanco, no generar polémicas", toma aire y continúa: "Una carrera intachable, ser ejemplo de buena educación".

Entre muchas vivencias este payasito alguna vez hizo pública su molestia contra Dios, renegó contra él, y negó la existencia de la Virgen de Guadalupe; al respecto indicó:

"La gente se me acercaba y me regalaba una estampita de la Virgen de Guadalupe, y sí, ¡claro que existe!".

Incluso fue tanta su molestia que al perder su trabajo en una televisora de Monterrey, hasta le mentó la madre a Dios y sobre esto explicó:"No sé si tenga mamá y pero ve...Yo decía: me portó bien, por qué me pasa esto a mí".

Después una persona le regaló una estampa de San Pedro y todo cambió: "De San Pedro no hay estampas, no se mencionan mucho, pero me regalaron la de San Pedro y la semana me llamaron de Televisa, y ahí estaba Dios".

¡NO! A ESTEREOTIPOS

Cepillín se alejó de los estereotipos de los payasos con sus zapatos gigantes, nariz falsa redonda color rojo y vestimenta holgada de muchos colores y mencionó que eligió vestir con comodidad y hacerlo de una manera sencilla como se le conoce desde hace cinco décadas.

"Empecé a usar peluca, pero en una maroma se me calló, entonces me dejé crecer el pelo, la nariz falsa me daba comezón y los zapatos gigantes no me dejaban correr, así que empecé a innovar en la vestimenta porque era más cómodo".

Cepillín habla con su voz normal de Ricardo González, pero al cantar sí cambia su voz.

Y sus canciones siempre hay alegría, con mucho ritmo y pegajosas, pero hay una muy triste "Un día con mamá", la pregunta fue ¿Por qué un payaso canta una canción tan triste" y su respuesta fue:"Porque es la vida misma, es algo que pasa, es algo que le sucede a muchos; igual la canción de Tomás, yo me sentía feo".

Además agregó no era fácil cantarle a los niños algo, tenía que ser más actual a lo que estaban viviendo, lejos de las clásicas rondas infantiles y por ello grabar una canción tan triste no fue fácil, incluso recordó que su mamá se molestó porque cantaba una canción en que ella estaba muerta.

"Mi mamá me decía: por qué mataste. Pero yo me acordé de mi abuelita", dijo Cepillín.

Es una canción que pone triste a la gente cuando la escucha.

"Cuando la grabé por primera vez, el ingeniero de sonido estaba llorando".

DIJO NO

A LAS MATEMÁTICAS

En esta parte de la charla los cuestionamientos fueron para Ricardo González.

¿Por qué decidió

odontología?,

Su respuesta fue rápida y muy concisa: "Porque no tenía matemáticas, en mi familia me pedían que estudiara una profesión, pero no querían ni futbolistas, ni pintor, ni artistas, así que busqué y dije: no tiene matemáticas. Pues ahí me metí".

¿Ganó dinero

como dentista?:

"No. Nunca cobre como

dentista".

Así mismo explicó que cuando empezó a trabajar como payaso, le pagaban por algo que le gustaba, y fue así que decidió ser payaso, además hizo hincapié en que antes de dedicarse a esto, no veía payasos, le gustaba el trabajo de Charles Chaplin, El Gordo y El Flaco, Marcel Marceau, eran los que le gustaban.

¿PIONERO DE GÉNERO

GRUPERO?

Hubo una época en que dejó de ser payaso para innovar en un género musical que ahora llaman música grupera. Ricardo González fue el pionero en presentar a nivel nacional la música norteña en el programa "Chulas Fronteras".

La idea fue de Don Emilio Azcárraga Vidaurreta, el papá de El Tigre, un día llamó a Cepillín y le dijo que era el único que conocía de Monterrey y le pidió hacer un programa de música norteña, sobre esta etapa de su carrera enfatizó:

"Don Emilio era un hombre de mucha visión, me eligieron a mí, ya que Eulalio González "Piporro" ya estaba muy grande, así que lanzamos "Chulas Fronteras".

¿No se le reconoce por ese aporte?:

"No, en muchas cosas tampoco, por ejemplo, yo soy el padrino de Salma Hayek, un día me hablan que hay una chica recién llegada de Coatzacoalcos, que nunca ha actuado y le dije pues en algo tiene que empezar y participó con nosotros en la obra Aladino".

¿Le ha interesado

la política?,

Tajante respondió: "No. Es la profesión más difícil, soy muy aprensivo, sí serví en la ANDA, pero no, es una profesión muy difícil" afirmó.

ASÍ QUIERE

QUE LO RECUERDEN

Al cuestionarlo acerca de cómo quiere ser recordado como Cepillín, al paso de los años aseveró:"Bien. Como se le recuerda a Tin Tan" y al preguntar ¿Y cómo quiere ser recordado Ricardo González?: "Como una buena persona, un buen hijo, un buen padre, un buen abuelo".